Зеленський заявив про передачу Росії нових технологій дронів

Володимир Зеленський. Фото: Facebook/Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський 24 вересня заявив, що Китай ділиться з Росією новими технологіями, пов’язаними з використанням дронів. За словами глави держави, йдеться, зокрема, про безпілотники, які можуть підлітати безпосередньо до вікна будинку, зависати там і чекати, коли з’являться люди.

Про це він сказав в інтерв'ю The Wall Street Journal, передає Новини.LIVE.

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Зеленський заявив про нові технології дронів

Зеленський зазначив, що такі технології росіяни вже намагалися використовувати на території України. За його словами, наразі йдеться про невеликі дрони, які проходять практичне відпрацювання в умовах війни.

"Проблема в тому, що Китай дуже близький до таких технологій і поділиться ними з Росією. І це правда: вони вже почали це робити. Якщо говорити дуже точно — це відбувається безпосередньо на території України. Вже було кілька випадків, коли вони намагалися застосувати цю нову технологію — не масово, але вони рухаються в цьому напрямку, проходять етап підготовки та практичного випробування", — розповів президент.

Зеленський також заявив, що Китай підтримує контакти з Росією щодо таких технологій. За його словами, Україна очікує, що наприкінці грудня або в січні ці технології можуть бути передані Росії. Президент наголосив, що США також мають відповідні технології, і сказав, що це питання вже частково обговорив з Ілоном Маском.

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"Ми вже говорили з Ілоном; наші команди мають обговорити це питання. Я вважаю, що це важливо", — сказав Зеленський.

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше Володимир Зеленський попросив Дональда Трампа поговорити із Сі Цзіньпіном про можливість впливу на Росію. За словами президента України, Трамп пообіцяв передати китайському лідеру прохання домогтися від Володимира Путіна завершення війни або хоча б деескалації.

Як повідомляли Новини.LIVE, Володимир Зеленський 24 вересня провів зустріч з американськими експертами та керівниками аналітичних центрів. Під час розмови обговорили ситуацію в Україні, перебіг переговорів та перспективи країни.