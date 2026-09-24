Зеленский заявил о передаче России новых технологий в области дронов

Владимир Зеленский. Фото: Facebook/Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский 24 сентября заявил, что Китай делится с Россией новыми технологиями, связанными с использованием дронов. По словам главы государства, речь идет, в частности, о беспилотниках, которые могут подлетать непосредственно к окну дома, зависать там и ждать, когда появятся люди.

Об этом он сказал в интервью The Wall Street Journal, передает Новини.LIVE.

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Зеленский заявил о новых технологиях дронов

Зеленский отметил, что такие технологии россияне уже пытались использовать на территории Украины. По его словам, сейчас речь идет о небольших дронах, которые проходят практическую отработку в условиях войны.

"Проблема в том, что Китай очень близок к таким технологиям и поделится ими с Россией. И это правда: они уже начали это делать. Если говорить очень точно — это происходит непосредственно на территории Украины. Уже было несколько случаев, когда они пытались применить эту новую технологию — не массово, но они движутся в этом направлении, проходят этап подготовки и практических испытаний", — рассказал президент.

Зеленский также заявил, что Китай поддерживает контакты с Россией по поводу таких технологий. По его словам, Украина ожидает, что в конце декабря или в январе эти технологии могут быть переданы России. Президент подчеркнул, что у США также есть соответствующие технологии, и сказал, что этот вопрос он уже частично обсудил с Илоном Маском.

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"Мы уже говорили с Илоном; наши команды должны обсудить этот вопрос. Я считаю, что это важно", — сказал Зеленский.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее Владимир Зеленский попросил Дональда Трампа поговорить с Си Цзиньпином о возможности оказания влияния на Россию. По словам президента Украины, Трамп пообещал передать китайскому лидеру просьбу добиться от Владимира Путина прекращения войны или хотя бы деэскалации.

Как сообщали Новини.LIVE, 24 сентября Владимир Зеленский провел встречу с американскими экспертами и руководителями аналитических центров. В ходе беседы обсудили ситуацию в Украине, ход переговоров и перспективы страны.