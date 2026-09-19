Дрон-перехватчик для "шахедов": Зеленский сообщил об успешном применении

Новый дрон-перехватчик. Фото: скриншот из видео Зеленского

Временно исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины Александр Поклад доложил президенту Владимиру Зеленскому о создании нового дрона-перехватчика. По словам главы государства, военная контрразведка СБУ уже успешно применила эту разработку в ходе противодействия российским реактивным "Шахедам".

Об этом сообщил Владимир Зеленский, передает Новини.LIVE.

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Новый дрон-перехватчик СБУ

По словам президента, разработка стала результатом работы военной контрразведки Службы безопасности Украины. Подробностей о конструкции, характеристиках нового дрона или обстоятельствах его применения Зеленский не сообщил.

Противодействие реактивным "Шахедам"

Глава государства подчеркнул, что Украина продолжает работать над средствами защиты от скоростных российских беспилотников. Особое внимание уделяется разработчикам и производителям, которые должны помочь увеличить количество таких средств.

"Шаг за шагом движемся вперед, чтобы обеспечить Украине большую защиту. Благодарю всех разработчиков и производителей, которые ежедневно работают над увеличением масштабов необходимого нам оружия", — отметил Зеленский.

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Что известно о перехватчиках

Накануне Новини.LIVE сообщали, что две украинские компании успешно провели боевые испытания перехватчиков для борьбы с реактивными "Шахедами". В ходе испытаний удалось уничтожить российский скоростной беспилотник.

ТакжеНовини.LIVE сообщали об успешном испытании ещё одного украинского перехватчика. В ходе тестирования он поразил российский реактивный "Шахед", при этом отдельные аспекты управления системой потребовали доработки.

18 сентября Владимир Зеленский, в частности, заявил, что Украина испытывает значительный дефицит финансирования. Во время общения с СМИ на саммите "Карпатской восьмерки" в Ивано-Франковской области президент отметил, что страна ищет средства, в частности, для развития скоростных дронов-перехватчиков.