Дрон-перехоплювач для "шахедів": Зеленський повідомив про успішне застосування

Новий дрон-перехоплювач. Фото: скриншот із відео Зеленського

Тимчасово виконуючий обов’язки голови Служби безпеки України Олександр Поклад доповів президенту Володимиру Зеленському про створення нового дрона-перехоплювача. За словами глави держави, військова контррозвідка СБУ вже успішно застосувала цю розробку під час протидії російським реактивним "Шахедам".

Про це повідомив Володимир Зеленський, передає Новини.LIVE.

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Новий дрон-перехоплювач СБУ

За словами президента, розробка стала результатом роботи військової контррозвідки Служби безпеки України. Деталей про конструкцію, характеристики нового дрона чи обставини його застосування Зеленський не повідомив.

Протидія реактивним "Шахедам"

Глава держави наголосив, що Україна продовжує працювати над засобами захисту від швидкісних російських безпілотників. Окрему увагу приділяють розробникам і виробникам, які мають допомогти збільшити кількість таких засобів.

"Крок за кроком рухаємось, щоб дати Україні більше захисту. Дякую всім розробникам та виробникам, які щодня працюють над масштабуванням необхідної нам зброї", — зазначив Зеленський.

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Напередодні Новини.LIVE повідомляли, що дві українські компанії успішно провели бойові випробування перехоплювачів для боротьби з реактивними "Шахедами". Під час випробувань вдалося знищити російський швидкісний безпілотник.

Також Новини.LIVE інформували про успішне випробування ще одного українського перехоплювача. Під час тестування він уразив російський реактивний "Шахед", водночас окремі аспекти керування системою потребували доопрацювання.

18 вересня Володимир Зеленський зокрема заявив, що Україна має значний дефіцит фінансування. Під час спілкування з медіа на саміті "Карпатської вісімки" в Івано-Франківській області президент зазначив, що країна шукає кошти, зокрема для розвитку швидкісних дронів-перехоплювачів.