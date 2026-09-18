Зеленський заявив про "космічний" дефіцит фінансування України

Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський 18 вересня заявив, що держава має значний дефіцит фінансування. Про це він сказав під час спілкування з медіа разом із лідерами "Карпатської вісімки" на саміті в Івано-Франківській області, додавши, що Україна готує пропозиції щодо пошуку коштів, зокрема для розвитку швидкісних дронів-перехоплювачів.

Про це повідомляє Володимир Зеленський, передає Новини.LIVE.

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Дефіцит фінансування України

Зеленський розповів, що напередодні обговорював питання фінансування з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Найближчим часом вони планують зустрітися.

"Готуємо деякі пропозиції, як виходити з дефіциту того, про який я говорив, космічного, між нами говорячи. Але тим не менш ми знайдемо всі виходи", — сказав президент.

Дрони-перехоплювачі для "Шахедів"

Окремо президент повідомив про результати випробувань українських перехоплювачів для швидкісних російських дронів.

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За його словами, дві українські компанії успішно пройшли бойові випробування таких засобів. Під час тестів вони знищили російські реактивні "Шахеди", які рухалися на високій швидкості. Зараз Україна вивчає можливість пришвидшити та масштабувати виробництво.

"І два приклади вже дають оптимізм, якийсь позитив і віру. Але до віри, до оптимізму і до всього цього ще потрібно гроші. Будемо займатися цим питанням, займаємось", — сказав Зеленський.

Зеленський також зазначив, що загалом над перехоплювачами для реактивних дронів працюють 67 компаній. Із розробниками вже ведуть переговори та підписують контракти. Але для переходу до масового виробництва потрібне додаткове фінансування.

Фінансування держпрограм

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що економічна ситуація в Україні за останні два місяці суттєво ускладнилася через посилення російських атак. Уряд адаптує бюджет до воєнних потреб, водночас прем’єр-міністр Сергій Корецький заявляв, що держава має достатньо сил для проходження цього періоду.

Також Новини.LIVE писали, що держава не має достатньо коштів для розширення програм підтримки бізнесу та завершення окремих соціальних програм. За словами голови Данила Гетманцева, через дефіцит бюджету доводиться визначати пріоритети у фінансуванні.