Корецький заявив про погіршення економіки через удари Росії

Прем’єр-міністр Сергій Корецький. Фото: Сергій Корецький/Telegram

Економічна ситуація в Україні за останні два місяці суттєво ускладнилася через різке посилення російських атак. Уряд змушений перебудовувати бюджет з урахуванням воєнних потреб, оскільки масштаби руйнувань і витрати на оборону зросли. Водночас прем’єр-міністр Сергій Корецький запевнив, що держава має достатньо сил для проходження складного періоду та продовження роботи.

Про це Корецький заявив під час щорічній зустрічі YES, організованої Фондом Віктора Пінчука, передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Уряд перебудовує бюджет через зростання воєнних витрат

"Найскладніший стан економіки, який, до речі, відбувається саме за ці два місяці, тому що інтенсифікація ударів виросла в рази і руйнування виросли в рази", — сказав Корецький.

За його словами, погіршення економічної ситуації припало на період роботи оновленого уряду.

"Відповідно, так, це все припало на мою і нашу каденцію оновленого уряду", — зазначив прем’єр.

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Водночас уряд змушений адаптувати державний бюджет до умов війни та збільшення потреб сил оборони. Йдеться, зокрема, про пошук додаткового фінансування, перегляд видатків і залучення міжнародної допомоги, щоб держава могла одночасно забезпечувати обороноздатність, готуватися до зими та підтримувати роботу економіки.

Попри складну ситуацію, Корецький наголосив, що підстав для песимізму немає.

"Оптимізму вистачає, сил вистачає, бажання команди і всіх долати ці труднощі вистачає", — заявив він.

Прем’єр додав, що головними завданнями уряду залишаються підготовка до зими, вирішення нагальних проблем і стратегічний розвиток країни з урахуванням реалій тривалої війни.

Бюджет може недоотримати 70 млрд гривень

За словами Корецького, державний бюджет України може недоотримати близько 70 млрд гривень податкових надходжень через наслідки російських атак. Водночас він подякував підприємцям, які продовжують працювати та відновлювати бізнес після обстрілів.

"В абсолютних величинах ми очікуємо, станом на два тижні тому, близько 70 мільярдів гривень може не надійти до державного бюджету податкових надходжень у зв’язку з атаками", — сказав він.

Прем’єр зауважив, що ця сума може змінюватися, оскільки російські удари продовжуються. Водночас він відзначив стійкість українського бізнесу.

"Малий, середній і великий бізнес продовжують працювати, відновлюватися, рівно так само, як і українці після нічних обстрілів встають, не доспавши, провівши час у шелтерах, ідуть на роботу, створюють податки, ВВП, економіку", — заявив прем’єр.

Як писали Новини.LIVE, під час зустрічі YES Зеленський заявив, що Росія продовжує відкриту війну проти України з метою повної окупації її території. Президент наголосив, що Москва не відмовилася від своїх максималістських цілей і продовжує завдавати ударів по Україні. За його словами, українська сторона має протидіяти російській агресії та зміцнювати оборону.

Також нещодавно Зеленський заявив, що Україна відповідатиме на російські удари по енергетичній системі. За його словами, Росія намагається завдати якомога більшої шкоди українській енергетиці напередодні зими. Президент наголосив, що Україна готує відповідні кроки для захисту своєї енергосистеми та протидії російським атакам.