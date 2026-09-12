Зеленський заявив, що Росія прагне повністю окупувати Україну

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія веде проти України відкриту війну, метою якої є повна окупація української території. За його словами, російські війська дедалі частіше завдають ударів не лише по військових об’єктах, а й по цивільній та енергетичній інфраструктурі. Зеленський наголосив, що характер російської агресії сьогодні вже не можна називати обмеженою військовою операцією.

Про це Зеленський заявив під час щорічній зустрічі YES, організованої Фондом Віктора Пінчука, передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Зеленський розповів про плани Росії щодо України

"Це відкрита війна. Це не "СВО", це відкрита війна. Росія проти всього живого з однією ціллю — окупації України повністю", — наголосив Зеленський.

Він зазначив, що Росія атакує порти, агропромислові об’єкти, заправки, школи, університети та енергетичну інфраструктуру. За словами президента, удари відбуваються в різних регіонах України.

Зеленський додав, що російська сторона продовжує атакувати цивільну інфраструктуру, попри попередні заяви про нібито удари лише по військових цілях.

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Водночас глава держави додав, що Україна відбиватиме атаки та вже наприкінці грудня Україна має розпочати тестування першої системи протиповітряної оборони в межах проєкту FREYJA.

"Ми зустрілися з усіма країнами і з усіма кампаніями, які будуть постачати компоненти для системи FREYJA. У кінці грудня дуже сподіваємось почати тестування першої системи", — додав він.

Як писали Новини.LIVE, Володимир Зеленський заявив, що Росія готується взимку завдавати ударів по українській енергосистемі, а Україна має можливість відповідати на такі атаки. Президент наголосив, що у разі спроб РФ спричинити масштабні блекаути Україна реагуватиме на російські операції. Водночас Зеленський зазначив, що альтернативою взаємним ударам може стати домовленість про "енергетичне перемир’я".

Крім того, Зеленський заявив, що українські Сили оборони продовжують завдавати ударів по російських нафтопереробних підприємствах та інших об’єктах промисловості. За його словами, такі атаки є частиною відповіді України на російські удари та спрямовані на послаблення воєнно-економічного потенціалу РФ. Раніше СБУ також повідомляла про ураження російських НПЗ, нафтотерміналів та інших об’єктів паливно-енергетичної інфраструктури.