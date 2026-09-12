Зеленский заявил, что Россия стремится полностью оккупировать Украину

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия ведет против Украины открытую войну, целью которой является полная оккупация украинской территории. По его словам, российские войска все чаще наносят удары не только по военным объектам, но и по гражданской и энергетической инфраструктуре. Зеленский подчеркнул, что характер российской агрессии сегодня уже нельзя называть ограниченной военной операцией.

Об этом Зеленский заявил во время ежегодной встречи YES, организованной Фондом Виктора Пинчука, передает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Зеленский рассказал о планах России в отношении Украины

"Это открытая война. Это не "СВО", это открытая война. Россия против всего живого с одной целью — полной оккупации Украины", — подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что Россия атакует порты, агропромышленные объекты, заправки, школы, университеты и энергетическую инфраструктуру. По словам президента, удары наносятся в разных регионах Украины.

Зеленский добавил, что российская сторона продолжает наносить удары по гражданской инфраструктуре, несмотря на предыдущие заявления о якобы ударах исключительно по военным целям.

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В то же время глава государства добавил, что Украина будет отражать атаки и уже в конце декабря должна приступить к тестированию первой системы противовоздушной обороны в рамках проекта FREYJA.

"Мы встретились со всеми странами и со всеми компаниями, которые будут поставлять компоненты для системы FREYJA. В конце декабря мы очень надеемся начать испытания первой системы", — добавил он.

Как писали Новини.LIVE, Владимир Зеленский заявил, что Россия готовится зимой наносить удары по украинской энергосистеме, а Украина имеет возможность отвечать на такие атаки. Президент подчеркнул, что в случае попыток РФ вызвать масштабные отключения электроэнергии Украина будет реагировать на российские операции. В то же время Зеленский отметил, что альтернативой взаимным ударам может стать договоренность об "энергетическом перемирии".

Кроме того, Зеленский заявил, что украинские Силы обороны продолжают наносить удары по российским нефтеперерабатывающим предприятиям и другим промышленным объектам. По его словам, такие атаки являются частью ответа Украины на российские удары и направлены на ослабление военно-экономического потенциала РФ. Ранее СБУ также сообщала о поражении российских НПЗ, нефтетерминалов и других объектов топливно-энергетической инфраструктуры.