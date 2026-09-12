Корецкий заявил об ухудшении экономической ситуации из-за ударов со стороны России

Премьер-министр Сергей Корецкий. Фото: Сергей Корецкий/Telegram

Экономическая ситуация в Украине за последние два месяца существенно осложнилась из-за резкого усиления российских атак. Правительство вынуждено пересматривать бюджет с учетом военных нужд, поскольку масштабы разрушений и расходы на оборону возросли. В то же время премьер-министр Сергей Корецкий заверил, что у государства достаточно сил для преодоления сложного периода и продолжения работы.

Об этом Корецкий заявил во время ежегодной встречи YES, организованной Фондом Виктора Пинчука, передает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Правительство перестраивает бюджет из-за роста военных расходов

"Самое сложное состояние экономики, которое, кстати, наблюдается именно в эти два месяца, потому что интенсивность ударов выросла в разы, а разрушения увеличились в разы", — сказал Корецкий.

По его словам, ухудшение экономической ситуации пришлось на период работы обновленного правительства.

"Соответственно, да, все это пришлось на мой и наш срок полномочий обновленного правительства", — отметил премьер.

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В то же время правительство вынуждено адаптировать государственный бюджет к условиям войны и увеличению потребностей сил обороны. Речь идет, в частности, о поиске дополнительного финансирования, пересмотре расходов и привлечении международной помощи, чтобы государство могло одновременно обеспечивать обороноспособность, готовиться к зиме и поддерживать работу экономики.

Несмотря на сложную ситуацию, Корецкий подчеркнул, что оснований для пессимизма нет.

"Оптимизма хватает, сил хватает, желания команды и всех преодолевать эти трудности хватает", — заявил он.

Премьер добавил, что главными задачами правительства остаются подготовка к зиме, решение насущных проблем и стратегическое развитие страны с учетом реалий длительной войны.

Бюджет может недополучить 70 млрд гривен

По словам Корецкого, государственный бюджет Украины может недополучить около 70 млрд гривен налоговых поступлений из-за последствий российских атак. В то же время он поблагодарил предпринимателей, которые продолжают работать и восстанавливать бизнес после обстрелов.

"В абсолютных величинах мы ожидаем, по состоянию на две недели назад, что около 70 миллиардов гривен налоговых поступлений может не поступить в государственный бюджет в связи с атаками", — сказал он.

Премьер отметил, что эта сумма может меняться, поскольку российские удары продолжаются. В то же время он подчеркнул стойкость украинского бизнеса.

"Малый, средний и крупный бизнес продолжают работать, восстанавливаться, точно так же, как и украинцы после ночных обстрелов встают, не выспавшись, проведя время в убежищах, идут на работу, платят налоги, создают ВВП, развивают экономику", — заявил премьер.

Как писали Новини.LIVE, во время встречи YES Зеленский заявил, что Россия продолжает открытую войну против Украины с целью полной оккупации её территории. Президент подчеркнул, что Москва не отказалась от своих максималистских целей и продолжает наносить удары по Украине. По его словам, украинская сторона должна противодействовать российской агрессии и укреплять оборону.

Также недавно Зеленский заявил, что Украина будет отвечать на российские удары по энергетической системе. По его словам, Россия пытается нанести как можно больший ущерб украинской энергетике в преддверии зимы. Президент подчеркнул, что Украина готовит соответствующие меры для защиты своей энергосистемы и противодействия российским атакам.