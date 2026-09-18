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Главная Новости дня Зеленский: Украине не хватает средств, в частности на дроны-перехватчики

Зеленский: Украине не хватает средств, в частности на дроны-перехватчики

Ua ru
18 сентября 2026 19:09
Зеленский заявил о «космическом» дефиците финансирования Украины
Владимир Зеленский. Фото: Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский 18 сентября заявил, что у государства наблюдается значительный дефицит финансирования. Об этом он сказал во время общения с представителями СМИ вместе с лидерами "Карпатской восьмерки" на саммите в Ивано-Франковской области, добавив, что Украина готовит предложения по поиску средств, в частности для развития скоростных дронов-перехватчиков.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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Дефицит финансирования Украины

Зеленский рассказал, что накануне обсуждал вопрос финансирования с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. В ближайшее время они планируют встретиться.

"Готовим некоторые предложения, как выйти из дефицита, о котором я говорил, космического, между нами говоря. Но тем не менее мы найдем все выходы", — сказал президент.

Дроны-перехватчики для "Шахедов"

Отдельно президент сообщил о результатах испытаний украинских перехватчиков для скоростных российских дронов.

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По его словам, две украинские компании успешно прошли боевые испытания таких средств. Во время тестов они уничтожили российские реактивные "Шахеды", которые двигались на высокой скорости. Сейчас Украина изучает возможность ускорить и нарастить производство.

"И эти два примера уже вселяют оптимизм, дают некий позитив и веру. Но для веры, для оптимизма и для всего этого еще нужны деньги. Будем заниматься этим вопросом, занимаемся", — сказал Зеленский.

Зеленский также отметил, что в целом над перехватчиками для реактивных дронов работают 67 компаний. С разработчиками уже ведут переговоры и подписывают контракты. Но для перехода к массовому производству требуется дополнительное финансирование.

Финансирование госпрограмм

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что экономическая ситуация в Украине за последние два месяца существенно осложнилась из-за усиления российских атак. Правительство адаптирует бюджет к военным потребностям, при этом премьер-министр Сергей Корецкий заявлял, что у государства достаточно сил для преодоления этого периода.

Также Новини.LIVE писали, что у государства нет достаточных средств для расширения программ поддержки бизнеса и завершения отдельных социальных программ. По словам главы Данила Гетманцева, из-за дефицита бюджета приходится определять приоритеты в финансировании.

Владимир Зеленский дроны бюджет дефицит финансирование
Юлия Шепилова - редактор ленты новостей
Автор:
Юлия Шепилова

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