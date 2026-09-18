Зеленский заявил о «космическом» дефиците финансирования Украины

Зеленский: Украине не хватает средств, в частности на дроны-перехватчики
Президент Украины Владимир Зеленский 18 сентября заявил, что у государства наблюдается значительный дефицит финансирования. Об этом он сказал во время общения с представителями СМИ вместе с лидерами "Карпатской восьмерки" на саммите в Ивано-Франковской области, добавив, что Украина готовит предложения по поиску средств, в частности для развития скоростных дронов-перехватчиков.
Об этом сообщает Новини.LIVE.
Дефицит финансирования Украины
Зеленский рассказал, что накануне обсуждал вопрос финансирования с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. В ближайшее время они планируют встретиться.
"Готовим некоторые предложения, как выйти из дефицита, о котором я говорил, космического, между нами говоря. Но тем не менее мы найдем все выходы", — сказал президент.
Дроны-перехватчики для "Шахедов"
Отдельно президент сообщил о результатах испытаний украинских перехватчиков для скоростных российских дронов.
По его словам, две украинские компании успешно прошли боевые испытания таких средств. Во время тестов они уничтожили российские реактивные "Шахеды", которые двигались на высокой скорости. Сейчас Украина изучает возможность ускорить и нарастить производство.
"И эти два примера уже вселяют оптимизм, дают некий позитив и веру. Но для веры, для оптимизма и для всего этого еще нужны деньги. Будем заниматься этим вопросом, занимаемся", — сказал Зеленский.
Зеленский также отметил, что в целом над перехватчиками для реактивных дронов работают 67 компаний. С разработчиками уже ведут переговоры и подписывают контракты. Но для перехода к массовому производству требуется дополнительное финансирование.
Финансирование госпрограмм
Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что экономическая ситуация в Украине за последние два месяца существенно осложнилась из-за усиления российских атак. Правительство адаптирует бюджет к военным потребностям, при этом премьер-министр Сергей Корецкий заявлял, что у государства достаточно сил для преодоления этого периода.
Также Новини.LIVE писали, что у государства нет достаточных средств для расширения программ поддержки бизнеса и завершения отдельных социальных программ. По словам главы Данила Гетманцева, из-за дефицита бюджета приходится определять приоритеты в финансировании.