Карпатская восьмерка: сделки на 1 млрд евро, декларация и шаги к ЕС

Заседание Карпатского саммита. Фото: Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский 18 сентября на учредительном саммите в Ивано-Франковской области сообщил о первых результатах работы нового формата «Карпатской восьмерки». В мероприятии приняли участие президент Румынии Никушор Дан, президент Сербии Александар Вучич, премьер-министр Польши Дональд Туск и представители других стран-участниц, а особое внимание уделили экономическому сотрудничеству, энергетике, логистике и дальнейшему сближению Украины с Европейским союзом.

Об этом сообщает президент Зеленский, передает Новини.LIVE.

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Соглашения на 1 млрд евро и бизнес-проекты

В экономической части саммита принимают участие около 550 представителей бизнеса из стран-участниц. По словам Зеленского, на встрече будут представлены почти 100 бизнес-проектов общим объемом почти 40 млрд евро.

Президент сообщил, что на саммите подготовлены инвестиционные и торговые соглашения на 1 млрд евро. В то же время он заявил, что в ближайшие годы экономический рост Карпатского региона может быть вдвое выше среднего показателя по Европейскому Союзу.

Карпатский саммит. Фото: Офис Президента Украины

Карпатская декларация и макростратегия ЕС

Участники саммита согласовали совместную декларацию о взаимодействии в рамках нового формата «Карпатской восьмерки». По словам Зеленского, новый Карпатский макрорегион может дополнить уже существующие европейские форматы сотрудничества, в частности Дунайский и Балтийский.

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Отдельно Украина работает над созданием на уровне ЕС специальной Карпатской макростратегии. Ожидается, что она поможет привлекать больше европейского финансирования для стран и общин Карпатского региона.

Логистика, энергетика и безопасность

В своей речи Зеленский назвал среди приоритетов модернизацию дорог и железных дорог, расширение возможностей для перевозки грузов и развитие военной мобильности. Также речь идет о новых хранилищах, восстановлении энергетики, развитии критически важных полезных ископаемых, укреплении торговых связей и производственной кооперации.

Президент подчеркнул необходимость создания дополнительных соединений между энергетическими системами стран региона. Он также заявил о нескольких проектах по укреплению энергетической безопасности.

Участники С8 в Карпатах. Фото: Офис Президента Украины

Зеленский отдельно отметил стратегическое значение Карпат для транспортных и энергетических маршрутов. По его словам, именно в этом регионе развиты трансграничные торговые и энергетические связи, а также расположены одни из крупнейших в Европе стратегических газохранилищ.

Карпатский регион, по словам президента, является важным маршрутом для перевозки грузов, электроэнергии и перемещения людей с Южного Кавказа и из Азии через Чёрное море и далее в Центральную Европу. В этом контексте он упомянул направления через Констанцу, Варну и Одессу.

Украина и Венгрия: переговоры о кластерах

Во время саммита Владимир Зеленский также рассказал о переговорах с Венгрией относительно открытия следующих кластеров в рамках вступления Украины в ЕС.

По его словам, венгерская сторона ранее передала Украине перечень конкретных шагов, который президент назвал фактически "дорожной картой". Теперь Будапешт настаивает также на принятии соответствующего закона. Зеленский отметил, что премьер-министр должен внести законопроект в парламент.

Президент рассчитывает, что два из следующих четырех кластеров удастся открыть в сентябре-октябре, а еще два — до конца 2026 года. По состоянию на сентябрь Украина открыла два переговорных кластера с ЕС — №1 "Основы" и №6 "Внешние отношения".

Заседание Карпатской восьмерки. Фото: Офис Президента Украины

Что заявил Туск о Карпатском формате

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что новый формат регионального сотрудничества может помочь Украине на пути к членству в Европейском Союзе.

Туск также подчеркнул важность связей между государствами Центральной Европы и поддержки Украины.

"Наш польский опыт в этом вопросе совершенно ясен: межрегиональное сотрудничество — один из лучших способов перенять определенные европейские правила, принципы и методы сотрудничества", — подчеркнул Дональд Туск.

Дональд Туск на Карпатском саммите. Фото: Офис Президента Украины

Роль Карпатской восьмерки

Зеленский заявил, что новый формат должен стать дополнительным элементом взаимодействия на уровне ЕС и укрепить сотрудничество между странами и их регионами. В своей речи он назвал Карпаты не только туристическим регионом, но и потенциальным одним из ключевых центров экономического роста, инвестиций и экспорта энергии.

Президент также отметил, что Карпатская инициатива должна стать связующим звеном между соседними европейскими регионами — Балтийским и Северным на севере, Дунайским и Черноморским направлениями на юге, а также Балканами и Юго-Восточной Европой.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что 18 сентября в украинских Карпатах впервые проходит саммит в формате C8.

Также Новини.LIVE писали, что президент Сербии Александар Вучич прибыл в Украину по приглашению Владимира Зеленского для участия в саммите. Стороны планировали обсудить транспортные и экономические проекты на фоне топливного кризиса в Европе, из-за которого Белград, по словам сербского лидера, был вынужден использовать собственные резервы дизельного топлива.