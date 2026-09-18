Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиОткрытияДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Карпатский саммит: соглашения на 1 млрд евро, декларация и шаги к вступлению в ЕС

Карпатский саммит: соглашения на 1 млрд евро, декларация и шаги к вступлению в ЕС

Ua ru
18 сентября 2026 16:32
Карпатская восьмерка: сделки на 1 млрд евро, декларация и шаги к ЕС
Заседание Карпатского саммита. Фото: Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский 18 сентября на учредительном саммите в Ивано-Франковской области сообщил о первых результатах работы нового формата «Карпатской восьмерки». В мероприятии приняли участие президент Румынии Никушор Дан, президент Сербии Александар Вучич, премьер-министр Польши Дональд Туск и представители других стран-участниц, а особое внимание уделили экономическому сотрудничеству, энергетике, логистике и дальнейшему сближению Украины с Европейским союзом.

Об этом сообщает президент Зеленский, передает Новини.LIVE.

Реклама

Соглашения на 1 млрд евро и бизнес-проекты

В экономической части саммита принимают участие около 550 представителей бизнеса из стран-участниц. По словам Зеленского, на встрече будут представлены почти 100 бизнес-проектов общим объемом почти 40 млрд евро.

Президент сообщил, что на саммите подготовлены инвестиционные и торговые соглашения на 1 млрд евро. В то же время он заявил, что в ближайшие годы экономический рост Карпатского региона может быть вдвое выше среднего показателя по Европейскому Союзу.

Володимир Зеленський на Карпатському саміті
Карпатский саммит. Фото: Офис Президента Украины

Карпатская декларация и макростратегия ЕС

Участники саммита согласовали совместную декларацию о взаимодействии в рамках нового формата «Карпатской восьмерки». По словам Зеленского, новый Карпатский макрорегион может дополнить уже существующие европейские форматы сотрудничества, в частности Дунайский и Балтийский.

Читайте также:

Отдельно Украина работает над созданием на уровне ЕС специальной Карпатской макростратегии. Ожидается, что она поможет привлекать больше европейского финансирования для стран и общин Карпатского региона.

Логистика, энергетика и безопасность

В своей речи Зеленский назвал среди приоритетов модернизацию дорог и железных дорог, расширение возможностей для перевозки грузов и развитие военной мобильности. Также речь идет о новых хранилищах, восстановлении энергетики, развитии критически важных полезных ископаемых, укреплении торговых связей и производственной кооперации.

Президент подчеркнул необходимость создания дополнительных соединений между энергетическими системами стран региона. Он также заявил о нескольких проектах по укреплению энергетической безопасности.

Карпатський саміт 18.09.2026
Участники С8 в Карпатах. Фото: Офис Президента Украины

Зеленский отдельно отметил стратегическое значение Карпат для транспортных и энергетических маршрутов. По его словам, именно в этом регионе развиты трансграничные торговые и энергетические связи, а также расположены одни из крупнейших в Европе стратегических газохранилищ.

Карпатский регион, по словам президента, является важным маршрутом для перевозки грузов, электроэнергии и перемещения людей с Южного Кавказа и из Азии через Чёрное море и далее в Центральную Европу. В этом контексте он упомянул направления через Констанцу, Варну и Одессу.

Украина и Венгрия: переговоры о кластерах

Во время саммита Владимир Зеленский также рассказал о переговорах с Венгрией относительно открытия следующих кластеров в рамках вступления Украины в ЕС.

По его словам, венгерская сторона ранее передала Украине перечень конкретных шагов, который президент назвал фактически "дорожной картой". Теперь Будапешт настаивает также на принятии соответствующего закона. Зеленский отметил, что премьер-министр должен внести законопроект в парламент.

Президент рассчитывает, что два из следующих четырех кластеров удастся открыть в сентябре-октябре, а еще два — до конца 2026 года. По состоянию на сентябрь Украина открыла два переговорных кластера с ЕС — №1 "Основы" и №6 "Внешние отношения".

Володимир Зеленський на саміті у Карпатах
Заседание Карпатской восьмерки. Фото: Офис Президента Украины

Что заявил Туск о Карпатском формате

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что новый формат регионального сотрудничества может помочь Украине на пути к членству в Европейском Союзе.

Туск также подчеркнул важность связей между государствами Центральной Европы и поддержки Украины.

"Наш польский опыт в этом вопросе совершенно ясен: межрегиональное сотрудничество — один из лучших способов перенять определенные европейские правила, принципы и методы сотрудничества", — подчеркнул Дональд Туск.

Дональд Туск на Карпатському саміті
Дональд Туск на Карпатском саммите. Фото: Офис Президента Украины

Роль Карпатской восьмерки

Зеленский заявил, что новый формат должен стать дополнительным элементом взаимодействия на уровне ЕС и укрепить сотрудничество между странами и их регионами. В своей речи он назвал Карпаты не только туристическим регионом, но и потенциальным одним из ключевых центров экономического роста, инвестиций и экспорта энергии.

Президент также отметил, что Карпатская инициатива должна стать связующим звеном между соседними европейскими регионами — Балтийским и Северным на севере, Дунайским и Черноморским направлениями на юге, а также Балканами и Юго-Восточной Европой.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что 18 сентября в украинских Карпатах впервые проходит саммит в формате C8.

Также Новини.LIVE писали, что президент Сербии Александар Вучич прибыл в Украину по приглашению Владимира Зеленского для участия в саммите. Стороны планировали обсудить транспортные и экономические проекты на фоне топливного кризиса в Европе, из-за которого Белград, по словам сербского лидера, был вынужден использовать собственные резервы дизельного топлива.

Владимир Зеленский Европейский союз Карпаты саммит соглашение
Юлия Шепилова - редактор ленты новостей
Автор:
Юлия Шепилова

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации