Карпатська вісімка: €1 млрд угод, декларація та кроки до ЄС

Засідання Карпатського саміту. Фото: Офіс Президента України

Президент України Володимир Зеленський 18 вересня на установчому саміті в Івано-Франківській області повідомив про перші результати роботи нового формату Карпатської вісімки. У заході взяли участь президент Румунії Нікушор Дан, президент Сербії Александар Вучич, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск та представники інших країн-учасниць, а окрему увагу приділили економічній співпраці, енергетиці, логістиці та подальшому зближенню України з Європейським Союзом.

Про це повідомляє президент Зеленський, передає Новини.LIVE.

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Угоди на 1 млрд євро та бізнес-проєкти

В економічній частині саміту беруть участь близько 550 представників бізнесу з країн-учасниць. За словами Зеленського, на зустрічі представлять майже 100 бізнес-проєктів загальним обсягом майже 40 млрд євро.

Президент повідомив, що на саміті підготовлені інвестиційні та торговельні угоди на 1 млрд євро. Водночас він заявив, що найближчими роками економічне зростання Карпатського регіону може бути вдвічі швидшим за середній показник по Європейському Союзу.

Карпатський саміт. Фото: Офіс Президента України

Карпатська декларація та макростратегія ЄС

Учасники саміту погодили спільну декларацію про взаємодію в межах нового формату Карпатської вісімки. За словами Зеленського, новий Карпатський макрорегіон може доповнити вже наявні європейські формати співпраці, зокрема Дунайський і Балтійський.

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Окремо Україна працює над створенням на рівні ЄС спеціальної Карпатської макростратегії. Очікується, що вона допоможе залучати більше європейського фінансування для країн і громад Карпатського регіону.

Логістика, енергетика та безпека

У своїй промові Зеленський назвав серед пріоритетів модернізацію доріг і залізниці, збільшення можливостей для перевезення вантажів та розвиток військової мобільності. Також ідеться про нові сховища, відновлення енергетики, розвиток критично важливих корисних копалин, зміцнення торговельних зв’язків і виробничої кооперації.

Президент наголосив на необхідності розбудови додаткових з’єднань між енергетичними системами країн регіону. Він також заявив про кілька проєктів для посилення енергетичної безпеки.

Учасники С8 у Карпатах. Фото: Офіс Президента України

Зеленський окремо відзначив стратегічне значення Карпат для транспортних та енергетичних маршрутів. За його словами, саме в регіоні розвинені транскордонні торговельні та енергетичні зв’язки, а також розташовані одні з найбільших у Європі стратегічних газосховищ.

Карпатський регіон, за словами президента, є важливим маршрутом для перевезення вантажів, електроенергії та переміщення людей із Південного Кавказу й Азії через Чорне море та далі до Центральної Європи. У цьому контексті він згадав напрямки через Констанцу, Варну та Одесу.

Україна та Угорщина: переговори про кластери

Під час саміту Володимир Зеленський також розповів про переговори з Угорщиною щодо відкриття наступних кластерів у межах вступу України до ЄС.

За його словами, угорська сторона раніше передала Україні перелік конкретних кроків, який президент назвав фактично дорожньою картою. Тепер Будапешт наполягає також на ухваленні відповідного закону. Зеленський зазначив, що прем’єр-міністр має подати законопроєкт до парламенту.

Президент розраховує, що два з наступних чотирьох кластерів вдасться відкрити у вересні-жовтні, а ще два — до кінця 2026 року. Станом на вересень Україна відкрила два переговорні кластери з ЄС — №1 "Основи" та №6 "Зовнішні відносини".

Засідання Карпатської вісімки. Фото: Офіс Президента України

Що заявив Туск про Карпатський формат

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що новий формат регіональної співпраці може допомогти Україні на шляху до членства в Європейському Союзі.

Туск також наголосив на важливості зв’язків між державами Центральної Європи та підтримці України.

"Наш польський досвід тут цілком чіткий: міжрегіональна співпраця є одним з найкращих способів перейняти певні європейські правила, принципи, методи співпраці", — підкреслив Дональд Туск.

Дональд Туск на Карпатському саміті. Фото: Офіс Президента України

Роль Карпатської вісімки

Зеленський заявив, що новий формат має стати додатковим елементом взаємодії на рівні ЄС і посилити співпрацю між країнами та їхніми регіонами. У своїй промові він назвав Карпати не лише туристичним регіоном, а й потенційним одним із ключових центрів економічного зростання, інвестицій та експорту енергії.

Президент також зазначив, що Карпатська ініціатива має стати сполучною ланкою між сусідніми європейськими регіонами — Балтійським і Північним на півночі, Дунайським та Чорноморським напрямками на півдні, а також Балканами та Південно-Східною Європою.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що 18 вересня в українських Карпатах вперше проходить саміт у форматі C8.

Також Новини.LIVE писали, що президент Сербії Александар Вучич прибув до України на запрошення Володимира Зеленського для участі в саміті. Сторони планували обговорити транспортні та економічні проєкти на тлі паливної кризи в Європі, через яку Белград, за словами сербського лідера, був змушений використовувати власні резерви дизельного пального.