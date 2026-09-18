Візит Александра Вучича в Україну: Карпатська ініціатива та паливо

Александр Вучич. Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier

Президент Сербії Александр Вучич прибув до України на запрошення Володимира Зеленського для участі в саміті Карпатського регіону. Сторони будуть обговорювати транспортні та економічні проєкти на тлі паливної кризи в Європі, через яку Белград, як стверджує глава сербської держави, вимушений залучити власні резерви дизельного пального.

Про це повідомляє Новини.LIVE, цитуючи заяву Александра Вучича.

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Вучич заявив про паливну кризу та нові напрямки співпраці

"Останніми днями прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш та прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск виступили з різкими заявами про пекло, яке чекає на нас у Європі. Судячи з цін на нафту та газ, вони недалекі від істини. А коли бачиш, наскільки високі ціни на пальне в Німеччині та Австрії, стає зрозуміло, що ми стикаємося з серйозними проблемами, тому сьогодні нам доведеться ухвалити додаткові рішення та задіяти більше пального, особливо дизельного, з наших резервів", — підкреслив Вучич.

За словами сербського президента, саме економічне об'єднання ширшого Карпатського регіону стало вирішальним фактором для його особистої участі в київських зустрічах.

Він наголосив, що ініціатива має поширюватися не лише на рівень держав, а й охоплювати окремі території.

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Зокрема, йдеться про весь північний схід Сербії від Воєводини через Борський, Бранічевський та Заєчарський райони. Президент переконаний, що в питаннях логістики Белград здатний запропонувати вагомі можливості як безпосереднім сусідам, Румунії та Угорщині, так і Україні та Польщі.

Йдеться про розбудову залізничного сполучення, автомобільних магістралей, спрощення перетину кордонів та розширення співпраці в аграрному секторі й інших галузях.

Окремим пунктом програми візиту стануть двосторонні переговори.

"І саме тому я з нетерпінням чекаю на сьогоднішню зустріч із Робертом Фіцо, моїм словацьким другом і прем'єр-міністром цієї чудової країни. Ми можемо зробити та досягти багато чого, а також розглянути всі труднощі, що стоять перед нами, і спробувати вирішити їх разом", — заявив Вучич.

Новини.LIVE інформували раніше, що у серпні президент Сербії Александар Вучич заявив, що не вірить у легку чи швидку перемогу над Росією. Він підкреслив, що будь-які розрахунки на поразку Москви повинні брати до уваги той факт, що вона має ядерну зброю.

Водночас Вучич висловив підтримку євроінтеграції України. Він зазначив, що Сербія схвалює рух нашої держави до Європейського Союзу, і побажав якнайшвидше пройти всі необхідні етапи переговорів для вступу.