Вучич заявив, що Росію не можна легко перемогти через її ядерний статус

Александар Вучич. Фото: ОП

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що не вважає можливим швидку або легку перемогу над Росією. За його словами, будь-які спроби домогтися поразки Москви мають враховувати її статус ядерної держави.

Про це він заявив в інтерв'ю MD Meets, передає Новини.LIVE.

Вучич про можливу перемогу над Росією

Вучич наголосив, що Росію "не можна легко атакувати" через наявність у неї ядерного арсеналу. На його думку, подальше загострення протистояння може створити ще більші ризики для міжнародної безпеки.

Сербський лідер зазначив, що оптимальним виходом із війни він вважає пошук компромісного рішення. При цьому, за словами Вучича, важливо, щоб підсумком переговорів не стала повна поразка будь-якої зі сторін.

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що намагається говорити правду, навіть якщо його позиція викликає критику як у західних, так і в російських медіа. Він зазначив, що дії Європи щодо Росії також можна розглядати як елементи гібридної війни. За словами Вучича, європейські країни озброювали Україну, запроваджували санкції проти Москви та надавали Києву фінансову підтримку.

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"Вам потрібно поставити себе на місце обох сторін", — наголосив сербський президент.

Як повідомляли Новини.LIVE, президент Сербії Александар Вучич заявив про підтримку євроінтеграції України та побажав Києву якнайшвидше завершити всі переговорні кластери на шляху до членства в ЄС. Про це він сказав під час спільної пресконференції з Володимиром Зеленським.

Як повідомляли Новини.LIVE, Сербія готує для України новий пакет гуманітарної допомоги, який буде спрямований, зокрема, на підтримку медичної та енергетичної сфер. Сторони також обговорили двосторонню співпрацю, інфраструктуру, безпеку та продовольчу стабільність.