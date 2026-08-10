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Главная Новости дня Президент Сербии объяснил, почему не верит в легкую победу над Россией

Президент Сербии объяснил, почему не верит в легкую победу над Россией

Ua ru
Дата публикации 10 августа 2026 12:35
Вучич заявил, что Россию нельзя легко победить из-за её ядерного статуса
Александр Вучич. Фото: ОП

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что не считает возможной быструю или легкую победу над Россией. По его словам, любые попытки добиться поражения Москвы должны учитывать ее статус ядерной державы.

Об этом он заявил в интервью MD Meets, передает Новини.LIVE.

Вучич о возможной победе над Россией

Вучич подчеркнул, что Россию "нельзя легко атаковать" из-за наличия у нее ядерного арсенала. По его мнению, дальнейшее обострение противостояния может создать еще большие риски для международной безопасности.

Сербский лидер отметил, что оптимальным выходом из войны он считает поиск компромиссного решения. При этом, по словам Вучича, важно, чтобы итогом переговоров не стало полное поражение какой-либо из сторон.

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что старается говорить правду, даже если его позиция вызывает критику как в западных, так и в российских СМИ. Он отметил, что действия Европы в отношении России также можно рассматривать как элементы гибридной войны. По словам Вучича, европейские страны вооружали Украину, вводили санкции против Москвы и оказывали Киеву финансовую поддержку.

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"Вам нужно поставить себя на место обеих сторон", — подчеркнул сербский президент.

Как сообщали Новини.LIVE, президент Сербии Александар Вучич заявил о поддержке евроинтеграции Украины и пожелал Киеву как можно скорее завершить все переговорные кластеры на пути к членству в ЕС. Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским.

Как сообщали Новини.LIVE, Сербия готовит для Украины новый пакет гуманитарной помощи, который будет направлен, в частности, на поддержку медицинской и энергетической сфер. Стороны также обсудили двустороннее сотрудничество, инфраструктуру, безопасность и продовольственную стабильность.

Сербия война в Украине Александар Вучич
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория
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