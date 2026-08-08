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Главная Новости дня Вучич заявил, что Сербия поддерживает Украину на пути в ЕС

Вучич заявил, что Сербия поддерживает Украину на пути в ЕС

Ua ru
Дата публикации 8 августа 2026 18:46
Вучич заявил о поддержке Украины на пути в ЕС
Владимир Зеленский и Александар Вучич. Фото: president.gov.ua

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что его страна поддерживает стремление Украины к вступлению в Европейский Союз. Он пожелал Украине как можно скорее открыть и закрыть все переговорные кластеры на пути к членству в ЕС.

Об этом Вучич заявил на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белграде, сообщает Новини.LIVE.

Сербия будет помогать Украине на пути в Евросоюз

По словам Вучича, в ходе переговоров с Зеленским стороны обсудили европейскую интеграцию Сербии и Украины.

Президент Сербии подчеркнул, что Украина может рассчитывать на поддержку Белграда в процессе вступления в ЕС. Он также отметил, что Сербия не будет выступать против продвижения Украины по европейскому пути.

"Мы хотим, чтобы Украина как можно скорее открыла все переговорные кластеры и завершила их, потому что это желание украинского народа, украинского руководства", — заявил Вучич.

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В то же время сербский лидер отметил, что его страна не будет высказывать замечаний по поводу продвижения других государств на пути в Евросоюз из-за собственных трудностей с открытием отдельных переговорных кластеров.

Вучич заверил, что Сербия готова сделать все возможное, чтобы помочь Украине в процессе европейской интеграции.

"Украина всегда будет иметь нашу поддержку на пути в ЕС", — подчеркнул президент Сербии.

По его словам, Белград не намерен создавать препятствия для Украины в будущем и готов содействовать ее продвижению к членству в Европейском Союзе.

Новини.LIVE писали, что президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Сербии Джуро Мацутом. Стороны обсудили подготовку Украины к зимнему периоду. Зеленский поблагодарил Сербию за решение выделить 2 миллиона евро на поддержку украинской энергетической системы.

Также Новини.LIVE сообщали, что президент Владимир Зеленский заявил, что Сербия передаст Украине новый пакет гуманитарной помощи, в частности для поддержки медицинской и энергетической сфер. Об этом глава государства заявил после встречи с президентом Сербии Александром Вучичем.

Владимир Зеленский Сербия Александар Вучич
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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