Помощь Украине: Сербия выделит 2 млн евро на энергетику

Владимир Зеленский и Джуро Мацут. Фото: Volodymyr Zelenskyy/X

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Сербии Джуро Мацутом. Стороны обсудили поддержку украинской энергетики, экономические и логистические проекты, а также участие Сербии в восстановлении Украины.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на president.gov.ua.

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Во время встречи Зеленский рассказал сербскому премьеру о последствиях российских ракетно-дроновых ударов, в частности очередной массированной атаки, которая произошла этой ночью.

Особое внимание уделили подготовке Украины к зимнему периоду. Президент поблагодарил Сербию за решение выделить 2 миллиона евро на поддержку украинской энергетики.

"Благодарен Сербии за решение выделить 2 миллиона евро на поддержку нашей энергетики", — отметил Зеленский.

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Также в ходе встречи стороны обсудили совместные экономические и логистические инициативы. Речь шла, в частности, о развитии Дунайского коридора и укреплении связей между Украиной, странами Западных Балкан и Европейским союзом.

Отдельной темой стало участие Сербии в восстановлении Украины. По словам Зеленского, сербская сторона готова присоединиться к восстановлению одного из украинских городов, пострадавшего в результате войны.

Президент поблагодарил Сербию за готовность поддерживать Украину и участвовать в ее восстановлении.

Пост Владимира Зеленского. Скриншот: Facebook

Новини.LIVE сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский совершил первый в истории двусторонних отношений официальный визит в Сербию. В ходе переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем 8 августа стороны подписали Меморандум о сотрудничестве между Украиной и Сербией.

Новини.LIVE писали, что Сербия передаст Украине новый пакет гуманитарной помощи, который, в частности, будет направлен на поддержку медицинской и энергетической сфер. Об этом президент Владимир Зеленский сообщил после встречи с сербским лидером Александром Вучичем.