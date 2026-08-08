Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский: Сербия выделит Украине 2 млн евро на энергетику

Зеленский: Сербия выделит Украине 2 млн евро на энергетику

Ua ru
Дата публикации 8 августа 2026 18:03
Помощь Украине: Сербия выделит 2 млн евро на энергетику
Владимир Зеленский и Джуро Мацут. Фото: Volodymyr Zelenskyy/X

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Сербии Джуро Мацутом. Стороны обсудили поддержку украинской энергетики, экономические и логистические проекты, а также участие Сербии в восстановлении Украины.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на president.gov.ua.

Сербия поможет Украине подготовиться к зиме

Во время встречи Зеленский рассказал сербскому премьеру о последствиях российских ракетно-дроновых ударов, в частности очередной массированной атаки, которая произошла этой ночью.

Особое внимание уделили подготовке Украины к зимнему периоду. Президент поблагодарил Сербию за решение выделить 2 миллиона евро на поддержку украинской энергетики.

"Благодарен Сербии за решение выделить 2 миллиона евро на поддержку нашей энергетики", — отметил Зеленский.

Читайте также:

Украина и Сербия обсудили экономические проекты

Также в ходе встречи стороны обсудили совместные экономические и логистические инициативы. Речь шла, в частности, о развитии Дунайского коридора и укреплении связей между Украиной, странами Западных Балкан и Европейским союзом.

Отдельной темой стало участие Сербии в восстановлении Украины. По словам Зеленского, сербская сторона готова присоединиться к восстановлению одного из украинских городов, пострадавшего в результате войны.

Президент поблагодарил Сербию за готовность поддерживать Украину и участвовать в ее восстановлении.

Зеленський: Сербія виділить Україні 2 млн євро на енергетику - фото 1
Пост Владимира Зеленского. Скриншот: Facebook

Новини.LIVE сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский совершил первый в истории двусторонних отношений официальный визит в Сербию. В ходе переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем 8 августа стороны подписали Меморандум о сотрудничестве между Украиной и Сербией.

Новини.LIVE писали, что Сербия передаст Украине новый пакет гуманитарной помощи, который, в частности, будет направлен на поддержку медицинской и энергетической сфер. Об этом президент Владимир Зеленский сообщил после встречи с сербским лидером Александром Вучичем.

Владимир Зеленский Сербия энергетика
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации