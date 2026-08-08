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Головна Новини дня Зеленський: Сербія виділить Україні 2 млн євро на енергетику

Зеленський: Сербія виділить Україні 2 млн євро на енергетику

Ua ru
Дата публікації: 8 серпня 2026 18:03
Допомога Україні: Сербія виділить 2 млн євро на енергетику
Володимир Зеленський та Джуро Мацут. Фото: Volodymyr Zelenskyy/X

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Сербії Джуро Мацутом. Сторони обговорили підтримку української енергетики, економічні та логістичні проєкти, а також участь Сербії у відбудові України.

Про це пише Новини.LIVE, посилаючись на president.gov.ua.

Сербія допоможе Україні підготуватися до зими

Під час зустрічі Зеленський розповів сербському прем’єру про наслідки російських ракетно-дронових ударів, зокрема чергової масованої атаки, яка відбулася цієї ночі.

Окрему увагу приділили підготовці України до зимового періоду. Президент подякував Сербії за рішення виділити 2 мільйони євро на підтримку української енергетики.

"Вдячний Сербії за рішення виділити 2 мільйони євро на підтримку нашої енергетики", — зазначив Зеленський.

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Також під час зустрічі сторони обговорили спільні економічні та логістичні ініціативи. Йшлося, зокрема, про розвиток Дунайського коридору та посилення зв’язків між Україною, країнами Західних Балкан і Європейським Союзом.

Окремою темою стала участь Сербії у відбудові України. За словами Зеленського, сербська сторона готова долучитися до відновлення одного з українських міст, яке постраждало внаслідок війни.

Президент подякував Сербії за готовність підтримувати Україну та брати участь у її відновленні.

Зеленський: Сербія виділить Україні 2 млн євро на енергетику - фото 1
Допис Володимира Зеленського. Скріншот: Facebook

Новини.LIVE писали, що Президент України Володимир Зеленський здійснив перший в історії двосторонніх відносин офіційний візит до Сербії. Під час переговорів із президентом Сербії Александром Вучичем 8 серпня сторони підписали Меморандум про співпрацю між Україною та Сербією.

Новини.LIVE інформували, що Сербія передасть Україні новий пакет гуманітарної допомоги, який, зокрема, буде спрямований на підтримку медичної та енергетичної сфер. Про це президент Володимир Зеленський повідомив після зустрічі з сербським лідером Александром Вучичем. 

Володимир Зеленський Сербія енергетика
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна
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