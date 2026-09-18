Визит Александра Вучича в Украину: Карпатская инициатива и топливо

Александр Вучич. Фото: REUTERS/Сара Мейссонье

Президент Сербии Александр Вучич прибыл в Украину по приглашению Владимира Зеленского для участия в саммите Карпатского региона. Стороны будут обсуждать транспортные и экономические проекты на фоне топливного кризиса в Европе, из-за которого Белград, как утверждает глава сербского государства, вынужден задействовать собственные резервы дизельного топлива.

Об этом сообщает Новини.LIVE, цитируя заявление Александра Вучича.

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Вучич заявил о топливном кризисе и новых направлениях сотрудничества

"В последние дни премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и премьер-министр Польши Дональд Туск выступили с резкими заявлениями о том, какой ад нас ждет в Европе. Судя по ценам на нефть и газ, они недалеки от истины. А когда видишь, насколько высоки цены на топливо в Германии и Австрии, становится понятно, что мы сталкиваемся с серьезными проблемами, поэтому сегодня нам придётся принять дополнительные решения и задействовать больше топлива, особенно дизельного, из наших резервов", — подчеркнул Вучич.

По словам сербского президента, именно экономическое объединение более широкого Карпатского региона стало решающим фактором для его личного участия в киевских встречах.

Он подчеркнул, что инициатива должна распространяться не только на уровень государств, но и охватывать отдельные территории.

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В частности, речь идет о всей северо-восточной части Сербии от Воеводины через Борский, Браничевский и Заечарский районы. Президент убежден, что в вопросах логистики Белград способен предложить значительные возможности как непосредственным соседям — Румынии и Венгрии, — так и Украине и Польше.

Речь идет о развитии железнодорожного сообщения, автомобильных магистралей, упрощении пересечения границ и расширении сотрудничества в аграрном секторе и других отраслях.

Отдельным пунктом программы визита станут двусторонние переговоры.

"И именно поэтому я с нетерпением жду сегодняшней встречи с Робертом Фицо, моим словацким другом и премьер-министром этой замечательной страны. Мы можем сделать и достичь многого, а также рассмотреть все стоящие перед нами трудности и попытаться решить их вместе", — заявил Вучич.

Новини.LIVE ранее сообщали, что в августе президент Сербии Александар Вучич заявил, что не верит в легкую или быструю победу над Россией. Он подчеркнул, что любые расчеты на поражение Москвы должны учитывать тот факт, что у нее есть ядерное оружие.

В то же время Вучич выразил поддержку евроинтеграции Украины. Он отметил, что Сербия одобряет движение нашей страны в направлении Европейского Союза, и пожелал как можно скорее пройти все необходимые этапы переговоров для вступления.