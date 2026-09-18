Зеленський оголосив про запуск нового формату C8 у Карпатах

Учасники Карпатського саміту. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Український лідер Володимир Зеленський у пʼятницю, 18 вересня, повідомив, що в Карпатах вперше проходить саміт у форматі C8. Він обʼєднує всі карпатські держави, регіони та громади наших країн.

Про це глава держави повідомив у соцмережах, передає Новини.LIVE.

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Today, for the first time, here in Ukraine, in our part of the Carpathians, we hold a Summit that brings together all the Carpathian states, the regions and communities of our countries. We are launching a new format – “C8,” the Carpathian Eight – bringing together us and our… pic.twitter.com/tcIupMsBBK — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 18, 2026

Карпатський саміт

"Ми даємо старт новому формату C8 — Карпатській вісімці, що об’єднує нас і наших сусідів у Європі: Румунія, Сербія, Польща, Словаччина, Чехія, Австрія, Угорщина і, звісно, Євросоюз загалом", — зазначив Зеленський.

За його словами, це серйозний початок руху, який може ще більше зміцнити зв’язки між країнами та посилити співпрацю на рівні ЄС.

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Йдеться, зокрема, про безпеку, енергетику, розвиток логістики, транскордонні економічні проєкти та підтримку наших громад.

Крім того, премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про важкі тижні та місяці, які чекають на нас усіх.

Олена Зеленська, Володимир Зеленський та Дональд Туск. Фото: x.com/donaldtusk

"Нас усіх чекають важкі тижні й місяці. Сьогодні ми висловлюємо свою солідарність з Україною", — наголосив він.

Як писали Новини.LIVE, лідер Сербії Александр Вучич прибув до України, щоб взяти участь у саміті Карпатського регіону. Зокрема, під час зустрічі сторони планують обговорити транспортну та економічну співпрацю.

А речник МЗС України Георгій Тихий повідомляв, Україна та США опрацьовують можливість особистої зустрічі Володимира Зеленського і Дональда Трампа під час запланованого візиту українського президента до Сполучених Штатів.