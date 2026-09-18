Зеленський оголосив про запуск нового формату C8 у Карпатах

У Карпатах вперше проходить саміт у форматі C8: Зеленський назвав мету
Український лідер Володимир Зеленський у пʼятницю, 18 вересня, повідомив, що в Карпатах вперше проходить саміт у форматі C8. Він обʼєднує всі карпатські держави, регіони та громади наших країн.
Про це глава держави повідомив у соцмережах, передає Новини.LIVE.
Today, for the first time, here in Ukraine, in our part of the Carpathians, we hold a Summit that brings together all the Carpathian states, the regions and communities of our countries. We are launching a new format – “C8,” the Carpathian Eight – bringing together us and our… pic.twitter.com/tcIupMsBBK— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 18, 2026
Карпатський саміт
"Ми даємо старт новому формату C8 — Карпатській вісімці, що об’єднує нас і наших сусідів у Європі: Румунія, Сербія, Польща, Словаччина, Чехія, Австрія, Угорщина і, звісно, Євросоюз загалом", — зазначив Зеленський.
За його словами, це серйозний початок руху, який може ще більше зміцнити зв’язки між країнами та посилити співпрацю на рівні ЄС.
Йдеться, зокрема, про безпеку, енергетику, розвиток логістики, транскордонні економічні проєкти та підтримку наших громад.
Крім того, премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про важкі тижні та місяці, які чекають на нас усіх.
"Нас усіх чекають важкі тижні й місяці. Сьогодні ми висловлюємо свою солідарність з Україною", — наголосив він.
Як писали Новини.LIVE, лідер Сербії Александр Вучич прибув до України, щоб взяти участь у саміті Карпатського регіону. Зокрема, під час зустрічі сторони планують обговорити транспортну та економічну співпрацю.
А речник МЗС України Георгій Тихий повідомляв, Україна та США опрацьовують можливість особистої зустрічі Володимира Зеленського і Дональда Трампа під час запланованого візиту українського президента до Сполучених Штатів.