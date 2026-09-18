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Головна Новини дня У Карпатах вперше проходить саміт у форматі C8: Зеленський назвав мету

У Карпатах вперше проходить саміт у форматі C8: Зеленський назвав мету

Ua ru
18 вересня 2026 12:46
Зеленський оголосив про запуск нового формату C8 у Карпатах
Учасники Карпатського саміту. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Український лідер Володимир Зеленський у пʼятницю, 18 вересня, повідомив, що в Карпатах вперше проходить саміт у форматі C8. Він обʼєднує всі карпатські держави, регіони та громади наших країн.

Про це глава держави повідомив у соцмережах, передає Новини.LIVE.

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Карпатський саміт

"Ми даємо старт новому формату C8 — Карпатській вісімці, що об’єднує нас і наших сусідів у Європі: Румунія, Сербія, Польща, Словаччина, Чехія, Австрія, Угорщина і, звісно, Євросоюз загалом", — зазначив Зеленський.

За його словами, це серйозний початок руху, який може ще більше зміцнити зв’язки між країнами та посилити співпрацю на рівні ЄС.

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Йдеться, зокрема, про безпеку, енергетику, розвиток логістики, транскордонні економічні проєкти та підтримку наших громад.

Крім того, премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про важкі тижні та місяці, які чекають на нас усіх.

Карпатський саміт
Олена Зеленська, Володимир Зеленський та Дональд Туск. Фото: x.com/donaldtusk

"Нас усіх чекають важкі тижні й місяці. Сьогодні ми висловлюємо свою солідарність з Україною", — наголосив він.

Як писали Новини.LIVE, лідер Сербії Александр Вучич прибув до України, щоб взяти участь у саміті Карпатського регіону. Зокрема, під час зустрічі сторони планують обговорити транспортну та економічну співпрацю. 

А речник МЗС України Георгій Тихий повідомляв, Україна та США опрацьовують можливість особистої зустрічі Володимира Зеленського і Дональда Трампа під час запланованого візиту українського президента до Сполучених Штатів.

Володимир Зеленський Карпати Україна саміт політики
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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