Зеленский объявил о запуске нового формата C8 в Карпатах

Участники Карпатского саммита. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Украинский лидер Владимир Зеленский в пятницу, 18 сентября, сообщил, что в Карпатах впервые проходит саммит в формате C8. Он объединяет все карпатские государства, регионы и громады наших стран.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, передает Новини.LIVE.

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Сегодня впервые здесь, в Украине, в нашей части Карпат, мы проводим саммит, который объединяет все карпатские государства, регионы и общины наших стран. Мы запускаем новый формат — «C8», Карпатская восьмерка, — объединяющий нас и наших… pic.twitter.com/tcIupMsBBK — Volodymyr Zelenskyy / Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) 18 сентября 2026

Карпатский саммит

"Мы запускаем новый формат C8 — Карпатскую восьмерку, объединяющую нас и наших соседей в Европе: Румынию, Сербию, Польшу, Словакию, Чехию, Австрию, Венгрию и, конечно же, Евросоюз в целом", — отметил Зеленский.

По его словам, это серьезное начало движения, которое может еще больше укрепить связи между странами и усилить сотрудничество на уровне ЕС.

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Речь идет, в частности, о безопасности, энергетике, развитии логистики, трансграничных экономических проектах и поддержке наших общин.

Кроме того, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о тяжелых неделях и месяцах, которые ждут нас всех.

Елена Зеленская, Владимир Зеленский и Дональд Туск. Фото: x.com/donaldtusk

"Нас всех ждут тяжелые недели и месяцы. Сегодня мы выражаем свою солидарность с Украиной", — подчеркнул он.

Как писали Новини.LIVE, лидер Сербии Александр Вучич прибыл в Украину, чтобы принять участие в саммите Карпатского региона. В частности, в ходе встречи стороны планируют обсудить транспортное и экономическое сотрудничество.

А пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий сообщал, что Украина и США рассматривают возможность личной встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа во время запланированного визита украинского президента в Соединенные Штаты.