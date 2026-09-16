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Главная Новости дня Тихий: Украина и США готовят встречу Зеленского и Трампа

Тихий: Украина и США готовят встречу Зеленского и Трампа

Ua ru
16 сентября 2026 18:40
Репортаж
Украина и США готовят встречу Зеленского и Трампа — Тихий
Георгий Тихий. Фото: Георгий Тихий/Facebook

Украинская и американская стороны рассматривают возможность встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в ходе предстоящего визита украинского лидера в Соединенные Штаты. Команды двух стран также согласовывают возможную повестку дня переговоров, стремясь сделать встречу максимально содержательной. Об этом стало известно в среду, 16 сентября.

Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий, передает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Команды Украины и США работают над организацией встречи

Георгий Тихий сообщил журналистам, что украинская и американская стороны в настоящее время рассматривают возможность проведения встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Кроме того, команды двух стран работают над содержанием и повесткой дня встречи. Отмечается, что стороны стремятся сделать потенциальные переговоры максимально результативными и содержательными.

Также во время визита Зеленского в США запланировано значительное количество двусторонних встреч. Тихий отметил, что внимание к возможной встрече украинского и американского президентов не должно затмевать другие запланированные контакты. Сообщается, что программа визита будет значительно шире, чем переговоры президентов.

Отдельной составляющей визита станет украинско-американское направление. Речь идет не только о возможных переговорах с президентом США, но и о контактах украинской стороны с представителями Конгресса и американского бизнеса. Кроме того, Владимир Зеленский может встретиться с украинской общиной в США.

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Новини.LIVE писали, что пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил, что Украина готова к энергетическому перемирию. В то же время Россия также должна будет соблюдать такие договоренности.

Новини.LIVE сообщали, что он также отметил: украинская сторона планирует подписать шесть двусторонних документов во время заседания Генеральной Ассамблеи ООН высокого уровня в Нью-Йорке. Отдельным направлением обсуждений станет вопрос о привлечении России к ответственности за преступления, совершенные против Украины.

Владимир Зеленский США переговоры Дональд Трамп Украина Георгий Тихий
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна

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