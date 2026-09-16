Украина готовит шесть двусторонних документов для Генеральной Ассамблеи ООН

Тихий: Украина готовит шесть документов для Генеральной Ассамблеи ООН
Ua ru
16 сентября 2026 17:21
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Украина готовит шесть двусторонних документов, которые планируется подписать в ходе заседания Генеральной Ассамблеи ООН на высоком уровне в Нью-Йорке. Украинская делегация проведет целый ряд двусторонних и многосторонних встреч с представителями различных регионов мира
Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.
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