Украина готовит шесть двусторонних документов для Генеральной Ассамблеи ООН

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Украина готовит шесть двусторонних документов, которые планируется подписать в ходе заседания Генеральной Ассамблеи ООН на высоком уровне в Нью-Йорке. Украинская делегация проведет целый ряд двусторонних и многосторонних встреч с представителями различных регионов мира

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.

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