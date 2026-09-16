Энергетическое перемирие: Украина готова, но ждет конкретных предложений от РФ

Георгий Тихий. Фото: Тихий/Facebook

Украина готова согласиться на прекращение ударов по энергетическим и другим определённым объектам, если Россия также будет готова соблюдать такие договоренности. Об этом 16 сентября заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий, комментируя возможность введения энергетического перемирия и переговоров с участием международных партнеров.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

Реклама

Украина ждет предложений от России

Пресс-секретарь МИД заявил, что Украина уже давно выступает за прекращение ударов по энергетическим объектам. Теперь Киев ждет ответа от России. Москва должна объяснить, какие объекты предлагает включить в договоренности и какие условия готова выполнять.

"Если россияне тоже готовы серьезно к этому, то пусть предоставляют списки объектов, пусть уточняют детали, мы ждем этого", — сказал представитель МИД.

Чего хочет Украина

Украина предлагает не применять никакое оружие против объектов, которые войдут в соглашение.

Читайте также:

"Мы хотели бы такой режим прекращения огня, при котором ни по одному из объектов нельзя было бы применять какие-либо виды оружия", — заявил представитель МИД.

В частности, правила должны действовать для всех сторон.

К переговорам присоединились партнеры

США работают над соглашением о прекращении ударов по энергетическим объектам. К этой работе привлечены и другие страны.

Министр иностранных дел Андрей Сибига ранее сообщал о предложениях от нескольких партнеров. Они касаются энергетики и зерна. Украина заявляет о готовности к таким договоренностям и деэскалации.

Несмотря на заявления о возможной договоренности, между Украиной и Россией пока нет официального энергетического перемирия.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что президент США Дональд Трамп заявил о якобы достигнутой договоренности между Украиной и Россией не наносить удары по энергетическим объектам друг друга. По его словам, Киев не будет атаковать российские энергетические объекты, а Москва согласилась поступать так же.

Позже Новини.LIVE писали, что Владимир Зеленский заявил об отсутствии энергетического перемирия. Однако президент отметил, что Украина готова прекратить такие удары.