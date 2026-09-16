Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиОткрытияДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Спикер МИД: Украина готова к энергетическому перемирию

Спикер МИД: Украина готова к энергетическому перемирию

Ua ru
16 сентября 2026 18:16
Репортаж
Энергетическое перемирие: Украина готова, но ждет конкретных предложений от РФ
Георгий Тихий. Фото: Тихий/Facebook

Украина готова согласиться на прекращение ударов по энергетическим и другим определённым объектам, если Россия также будет готова соблюдать такие договоренности. Об этом 16 сентября заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий, комментируя возможность введения энергетического перемирия и переговоров с участием международных партнеров.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

Реклама

Украина ждет предложений от России

Пресс-секретарь МИД заявил, что Украина уже давно выступает за прекращение ударов по энергетическим объектам. Теперь Киев ждет ответа от России. Москва должна объяснить, какие объекты предлагает включить в договоренности и какие условия готова выполнять.

"Если россияне тоже готовы серьезно к этому, то пусть предоставляют списки объектов, пусть уточняют детали, мы ждем этого", — сказал представитель МИД.

Чего хочет Украина

Украина предлагает не применять никакое оружие против объектов, которые войдут в соглашение.

Читайте также:

"Мы хотели бы такой режим прекращения огня, при котором ни по одному из объектов нельзя было бы применять какие-либо виды оружия", — заявил представитель МИД.

В частности, правила должны действовать для всех сторон.

К переговорам присоединились партнеры

США работают над соглашением о прекращении ударов по энергетическим объектам. К этой работе привлечены и другие страны.

Министр иностранных дел Андрей Сибига ранее сообщал о предложениях от нескольких партнеров. Они касаются энергетики и зерна. Украина заявляет о готовности к таким договоренностям и деэскалации.

Несмотря на заявления о возможной договоренности, между Украиной и Россией пока нет официального энергетического перемирия.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что президент США Дональд Трамп заявил о якобы достигнутой договоренности между Украиной и Россией не наносить удары по энергетическим объектам друг друга. По его словам, Киев не будет атаковать российские энергетические объекты, а Москва согласилась поступать так же.

Позже Новини.LIVE писали, что Владимир Зеленский заявил об отсутствии энергетического перемирия. Однако президент отметил, что Украина готова прекратить такие удары.

МИД перемирие война в Украине энергетика Георгий Тихий
Юлия Шепилова - редактор ленты новостей
Автор:
Юлия Шепилова

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации