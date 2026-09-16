Енергетичне перемир’я: Україна готова, але чекає конкретики від РФ

Георгій Тихий. Фото: Тихий/Facebook

Україна готова погодитися на припинення ударів по енергетичних та інших визначених об’єктах, якщо Росія також буде готова дотримуватися таких домовленостей. Про це 16 вересня заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, коментуючи можливість запровадження енергетичного перемир’я та переговори за участю міжнародних партнерів.

Передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Україна чекає на пропозиції Росії

Речник МЗС заявив, що Україна вже давно виступає за припинення ударів по енергетичних об’єктах. Тепер Київ чекає на відповідь Росії. Москва має пояснити, які об’єкти пропонує включити до домовленостей і які умови готова виконувати.

"Якщо росіяни готові серйозно теж на це, то нехай дають списки об'єктів, нехай уточнюють деталі, ми чекаємо на це", — сказав речник МЗС.

Що хоче Україна

Україна пропонує не використовувати жодну зброю проти об’єктів, які увійдуть до домовленості.

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"Ми хотіли б такий режим припинення вогню, коли жодні з об'єктів, по жодному з них не можна використовувати будь-які типи зброї", — заявив представник МЗС.

Зокрема правила мають діяти для всіх сторін.

До переговорів долучилися партнери

США працюють над домовленістю про припинення ударів по енергетиці. До цієї роботи залучені й інші країни.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга раніше повідомляв про пропозиції від кількох партнерів. Вони стосуються енергетики та зерна. Україна заявляє про готовність до таких домовленостей і деескалації.

Попри заяви про можливу домовленість, між Україною та Росією поки немає офіційного енергетичного перемир’я.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що президент США Дональд Трамп заявив про нібито домовленість України та Росії не завдавати ударів по енергетичних об’єктах одна одної. За його словами, Київ не атакуватиме російські енергетичні об’єкти, а Москва погодилася діяти так само.

Пізніше Новини.LIVE писали, що Володимир Зеленський заявив про відсутність енергетичного перемир’я. Проте президент зазначав, що Україна готова припинити такі удари.