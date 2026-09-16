Україна та США готують зустріч Зеленського і Трампа - Тихий

Георгій Тихий. Фото: Георгій Тихий/Facebook

Українська та американська сторони опрацьовують можливість зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа під час майбутнього візиту українського лідера до Сполучених Штатів. Команди двох країн також узгоджують можливе наповнення переговорів і порядок денний, прагнучи зробити зустріч максимально змістовною. Про це стало відомо у середу, 16 вересня.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Команди України та США працюють над зустріччю

Георгій Тихий повідомив журналістам, що українська та американська сторони наразі опрацьовують можливість проведення зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Окрім цього, команди двох країн працюють над її змістом та порядком денним. Наголошується, що сторони прагнуть зробити потенційні переговори максимально результативними та змістовними.

Також, під час візиту Зеленського до США запланована значна кількість двосторонніх зустрічей. Тихий зазначив, що увага до можливої зустрічі українського та американського президентів не повинна затьмарювати інші заплановані контакти. Повідомляється, що програма візиту буде значно ширшою за переговори президентів.

Окремою складовою візиту стане українсько-американський напрям. Йдеться не лише про можливі переговори із президентом США, а й про контакти української сторони з представниками Конгресу та американського бізнесу. Крім того, Володимир Зеленський може зустрітися з українською громадою у США.

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