Гетманцев: денег не хватает даже на социальные программы

Даниил Гетманцев. Фото: Гетманцев/Facebook

У государства нет достаточных средств для расширения программ поддержки бизнеса и завершения отдельных социальных программ. По словам председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, из-за дефицита бюджета приходится выбирать, на какие программы направлять финансирование.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Анастасия Жиденко.

Реклама

Гетманцев о налоговых льготах для пострадавших

Во время встречи, посвященной помощи перемещенным предприятиям, обсуждались налоговые вопросы. Речь шла и о поддержке людей, которые из-за войны лишились документов или имущества.

Гетманцев отметил, что в Налоговом кодексе уже есть нормы, предусматривающие освобождение от выполнения налоговых обязательств в таких случаях. По его мнению, имеющихся положений достаточно, чтобы поддержать пострадавших налогоплательщиков.

Программа «5-7-9%» остается популярной

Среди программ помощи бизнесу Гетманцев назвал наиболее успешной программу «5-7-9%». Ее запустили еще в 2020 году, и она до сих пор остается одной из самых популярных среди предпринимателей.

Читайте также:

По словам Гетманцева, программу необходимо и дальше развивать и расширять.

Страхование военных рисков не пользуется достаточным спросом

А вот программу страхования военных рисков Гетманцев назвал неудачной из-за низкого спроса.

Он сообщил, что с начала года Экспортно-кредитное агентство заключило чуть более 300 договоров, тогда как всего поступило около 600 заявок.

«Наверное, нужно менять формат этой программы, чтобы привлекать больше людей», — сказал Гетманцев.

«Денег нет ни на что»

Гетманцев заявил, что главной проблемой для реализации и расширения государственных программ остается нехватка средств.

«Есть несколько социальных программ, которые мы начали и не можем довести до конца, потому что нет финансирования. Как, например, повышение заработной платы учителям», — сказал он.

На ситуацию также влияет дефицит государственного бюджета.

«Мы должны сконцентрироваться на чем-то одном, чтобы это было эффективно», — считает Гетманцев.

Среди приоритетов он назвал программу «5-7-9%» и страхование военных рисков.

Новини.LIVE писали, что народный депутат Алексей Леонов заявил о недополучении государственным бюджетом Украины почти 35 млрд грн. По его словам, до конца года потребности сектора безопасности и обороны значительно превышают доступные государству ресурсы, а общая потребность ВСУ составляет около 27 млрд долларов.

Новини.LIVE также сообщали, что министр финансов США Скотт Бессент призвал Украину более эффективно распоряжаться бюджетными средствами. Он отметил, что грамотное управление финансами может стать важным фактором для укрепления способности Украины противостоять российской агрессии.