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Главная Новости дня Депутат: дефицит бюджета достигает 50 млрд, 27 из них — на нужды обороны

Депутат: дефицит бюджета достигает 50 млрд, 27 из них — на нужды обороны

Ua ru
2 сентября 2026 20:48
Эксклюзив
Дефицит бюджета Украины достигает 50 млрд долларов — народный депутат
Народный депутат Алексей Леонов. Фото: кадр из видео

Общий дефицит государственного бюджета Украины составляет почти 50 млрд долларов, из которых 27 млрд долларов приходится на нужды обороны. До конца года Украина рассчитывает получить 29 млрд долларов от международных партнеров, однако правительству также необходимо найти дополнительное финансирование для Вооруженных Сил Украины.

Об этом в эфире День.LIVE заявил народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Алексей Леонов.

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Правительство хочет сэкономить 72 млрд гривен

По словам Леонова, Кабинет министров Украины уже пересмотрел часть бюджетных программ, благодаря чему планируется сэкономить 72 миллиарда гривен. В то же время народный депутат считает, что общий резерв может быть больше.

"Я считаю, что эта цифра может быть даже больше, где-то примерно 105 миллиардов, но это также нужно принимать быстрее", — сказал Леонов.

Он отметил, что правительство должно конкретизировать, какие именно программы можно сократить или отменить. При этом сокращения не должны касаться гарантированных государством социальных выплат.

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"Мы понимаем, что это вряд ли будут программы, касающиеся особых социальных направлений. Это зарплаты, пенсии, то, что государство гарантирует своим гражданам, но эти решения нужно принимать очень быстро", — отметил нардеп.

Украине нужно больше средств на оборону

Леонов подчеркнул, что цифра в 27 миллиардов долларов касается именно оборонных расходов, тогда как общий дефицит бюджета значительно больше.

"27 миллиардов — это дефицит оборонного бюджета, а общий дефицит составляет почти 50 миллиардов, но мы должны получить 29 миллиардов от наших партнеров до конца года", — заявил Леонов.

По его словам, правительству необходимо найти дополнительные средства для финансирования нужд ВСУ, в частности для возможного повышения выплат военным.

Депутат также отметил, что не ожидает существенного увеличения внутренних поступлений и связывает возможность повышения выплат военным прежде всего с дополнительной международной помощью.

Налоговые поступления сократились

Отдельно нардеп заявил о проблемах с налоговыми поступлениями в государственный бюджет. По его словам, два месяца назад они составляли около 120 миллиардов гривен в месяц, а за прошлый месяц — всего 84 миллиарда.

"С 2022 года мы в 2,5 раза увеличили поступления в государственный бюджет, но сегодня бизнесу очень тяжело. Сейчас формула очень проста: бизнес будет платить налоги, если он просто выживет", — добавил депутат.

Он призвал не увеличивать налоговую нагрузку на бизнес, а сосредоточиться на администрировании уже существующих налогов.

"Работайте над администрированием налогов, работайте над администрированием, работайте с Бюро экономической безопасности, завершайте реформу таможни, начинайте реформу налоговой службы, увеличивайте поступления", — подчеркнул Леонов.

Новини.LIVE сообщали, что у Украины пока нет проблем с дефицитом продуктов питания, несмотря на возможные временные перебои с логистикой. Начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Анатолий Катеренчук призвал украинцев не поддаваться панике и не скупать продукты в больших количествах.

Новини.LIVE также писали, что Европейский Союз ищет решение для покрытия дефицита оборонного бюджета Украины в размере 23,5 млрд евро. Посол ЕС в Украине Катарина Матернова заявила, что европейские партнеры уже обсуждают возможные механизмы финансирования, однако конкретного решения относительно источников средств пока нет.

госбюджет нардепы правительство дефицит сбережения
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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