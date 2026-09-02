Украина не столкнётся с дефицитом продуктов — Госпродпотребслужба

Женщина в магазине. Фото: Суспильне Львов

Украина входит в десятку крупнейших производителей зерна в мире, поэтому оснований для опасений по поводу дефицита продуктов питания нет. Даже в условиях временных сбоев в логистике магазины продолжают получать необходимые товары, а ситуацию контролируют правительство и бизнес.

Об этом в эфире День.LIVE заявил начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Анатолий Катеренчук.

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В Украине контролируют ситуацию с поставками продуктов

Анатолий Катеренчук заверил, что распространение информации о возможном дефиците продуктов может быть частью враждебной пропаганды и целенаправленных информационных вбросов. Их целью, по его мнению, является создание паники среди населения и дестабилизация ситуации в тылу.

Специалист подчеркнул, что Украина обладает значительными производственными мощностями и входит в топ-10 мировых производителей зерна. Поэтому говорить об угрозе масштабного дефицита продовольствия пока нет оснований.

В то же время Катеренчук отметил, что из-за возможных временных логистических трудностей доставка отдельных товаров в магазины может занимать больше времени. Если обычно продукция поступает на полки в течение суток, в определенных ситуациях этот срок может увеличиваться до двух суток.

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Однако такие задержки не свидетельствуют о критической ситуации с продовольствием. Правительство и представители бизнеса контролируют процесс поставок и работают над тем, чтобы необходимые товары оставались доступными для потребителей.

Отдельные случаи временного исчезновения продукции с полок магазинов специалист связывает прежде всего с резким ростом спроса. Из-за опасений относительно возможного дефицита люди могут скупать товары в больших количествах, что создает дополнительную нагрузку на систему поставок.

Катеренчук призвал не поддаваться паническим настроениям и учитывать реальную ситуацию с обеспечением населения продуктами.

Новини.LIVE сообщали, что в этом же эфире начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Анатолий Катеренчук сообщил, что украинцам не рекомендуется делать большие запасы продуктов из-за опасений возможного дефицита. В то же время специалисты советуют иметь дома запас питьевой воды и продуктов первой необходимости примерно на 7–12 дней, чтобы семья могла оставаться автономной в случае непредвиденных обстоятельств.

Также Новини.LIVE писали, что Виктор Гальчинский заявил в эфире программы Ранок.LIVE, что цены на продукты питания в Украине могут повыситься на 20–30% из-за логистических трудностей и роста спроса со стороны потребителей. В то же время реального дефицита продовольствия не прогнозируется, а ситуация на рынке должна постепенно стабилизироваться.