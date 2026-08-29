Цены на привычные продукты могут вырасти на 30 % в Украине

Полки с крупой. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Украине не ожидается дефицита продовольствия, однако из-за сложностей с логистикой цены на часть основных продуктов могут вырасти. Наибольшее подорожание может коснуться товаров, которые украинцы покупают ежедневно. Речь идет, прежде всего, о крупах, картофеле и муке.

Об этом в эфире Вечір.LIVE рассказал доктор социальной экономики Зиновий Свереда.

Реклама

Какие продукты могут подорожать в Украине

По словам Зиновия Свереды, продуктов в Украине достаточно, а современная система поставок позволяет быстро доставлять необходимые товары. В то же время из-за более дорогой и сложной логистики затраты могут отразиться на конечных ценах для покупателей. Эксперт предполагает, что при условии оптимизации хранения и доставки подорожание может составить до 30%. В первую очередь изменения коснутся товаров повседневного спроса.

"В первую очередь — на продукты, которые ежедневно входят в потребительскую корзину каждого гражданина. В частности, это различные крупы, гречка, картофель. То есть те продукты, которыми люди пользуются каждый день", — отметил Зиновий Свереда.

Сокращение расходов на доставку

Одним из способов сдержать дополнительные расходы Зиновий Свереда называет совместные закупки. Вместо доставки небольших партий отдельным покупателям можно формировать крупные заказы сразу для групп потребителей. Особенно такой подход может быть полезен в территориальных общинах. По его словам, заказы можно собирать в течение определенного времени для нескольких населенных пунктов, а затем доставлять необходимое количество круп, картофеля, муки и других продуктов одной партией.

Читайте также:

"Есть, например, группы совместных закупок. Достаточно взять два-три села и сказать: вам нужно столько гречки, картофеля, муки. И привезти это в один день, например, в течение двух недель собрать заказы, привезти их, раздать людям", — пояснил эксперт.

Совместные закупки супермаркетов

Организовывать такие закупки, по мнению Зиновия Свереды, впоследствии могут и крупные торговые сети. Для сбора заказов можно использовать электронные сервисы и мессенджеры. Это позволит формировать более крупные партии и сокращать время между закупкой товаров и передачей их покупателям.

"К этому перейдут крупные сети супермаркетов, потому что сейчас есть возможности, например, электронные — WhatsApp, Telegram и другие. Для того чтобы формировать большие группы, быстро распределять их среди людей и таким образом избежать использования каких-либо складов", — сказал Зиновий Свереда.

В то же время эксперт подчеркнул, что не прогнозирует нехватки продуктов в Украине. Основным вызовом он называет именно организацию поставок и необходимость максимально сократить путь продуктов до потребителей.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Украине россияне ударами уничтожили около 90% логистики продуктовых торговых сетей. В то же время угрозы голода или системного дефицита базовых продуктов нет — поставки планируют перестроить.

Также Новини.LIVE сообщали, что в течение августа 2026 года официальные курсы НБУ колебались в разные стороны. Доллар продемонстрировал нисходящую тенденцию, удивив украинцев, а евро подорожало и установило новый рекорд. На сентябрь эксперты прогнозируют превышение психологического уровня для американской валюты, учитывая общую макроэкономическую и финансовую ситуацию в стране.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что в государственном бюджете на 2027 год предусмотрено 4 млрд грн на культурную программу "Тысячевесна". В то же время Министерство культуры планирует расширить перечень направлений, в частности, добавить поддержку издательской сферы. Из-за высокого спроса в ведомстве также рассматривают возможность увеличения финансирования.