Ціни на звичні продукти можуть зрости на 30% в Україні

Полиці з крупою. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Україні не очікується дефіциту продовольства, однак через ускладнення логістики ціни на частину базових продуктів можуть зрости. Найбільше подорожчання може торкнутися товарів, які українці купують щодня. Йдеться насамперед про крупи, картоплю та борошно.

Про це в ефірі Вечір.LIVE розповів доктор соціальної економіки Зіновій Свереда.

Реклама

Які продукти можуть подорожчати в Україні

За словами Зіновія Свереди, продуктів в Україні достатньо, а сучасна система постачання дозволяє швидко доставляти необхідні товари. Водночас через дорожчу та складнішу логістику витрати можуть позначитися на кінцевих цінах для покупців. Експерт припускає, що за умови оптимізації зберігання та доставки подорожчання може сягнути до 30%. Насамперед зміни відчують на товарах повсякденного попиту.

"Найперше — на продукти, які складають споживчий кошик кожного громадянина щодня. Зокрема, це різного роду крупи, гречка, картопля. Тобто ці продукти, якими люди користуються щодня", — зазначив Зіновій Свереда.

Скорочення витрат на доставку

Одним із способів стримати додаткові витрати Зіновій Свереда називає спільні закупівлі. Замість доставки невеликих партій окремим покупцям можна формувати великі замовлення одразу для груп споживачів. Особливо такий підхід може бути корисним у територіальних громадах. За його словами, замовлення можна збирати протягом певного часу для кількох населених пунктів, а потім доставляти необхідну кількість круп, картоплі, борошна та інших продуктів однією партією.

Читайте також:

"Є, наприклад, групи спільних закупівель. Достатньо, якщо взяти два-три села і сказати: вам треба стільки гречки, картоплі, муки. І привезти це в один день, наприклад, протягом двох тижнів позбирати замовлення, привезти це, роздати людям", — пояснив експерт.

Спільні закупки супермаркетів

Організовувати такі закупівлі, на думку Зіновія Свереди, згодом можуть і великі торговельні мережі. Для збору замовлень можна використовувати електронні сервіси та месенджери. Це дозволить формувати більші партії та скорочувати час між закупівлею товарів і передачею їх покупцям.

"До цього перейдуть великі сітки супермаркетів, тому що зараз є можливості, наприклад, електронні, WhatsApp, Telegram та інші. Для того, щоб формувати великі групи, швидко їх роздати людям і таким чином уникнути будь-яких складів", — сказав Зіновій Свереда.

Водночас експерт наголосив, що нестачі продуктів в Україні не прогнозує. Основним викликом він називає саме організацію постачання та необхідність максимально скоротити шлях продуктів до споживачів.

Раніше Новини.LIVE писали, що в Україні росіяни ударами знищили близько 90% логістики продуктових торговельних мереж. Водночас загрози голоду чи системного дефіциту базових продуктів немає — постачання планують перебудувати.

Також Новини.LIVE повідомляли, що протягом серпня 2026 року офіційні курси НБУ коливалися у різні боки. Долар спіймав низхідну тенденцію, здивувавши українців, а євро подорожчало і встановило новий рекорд. На вересень експерти прогнозують перевищення психологічного рівня для американської валюти, враховуючи загальну макроекономічну та фінансову ситуацію в країні.

Крім того, Новини.LIVE інформували, що у державному бюджеті на 2027 рік передбачили 4 млрд грн на культурну програму "Тисячовесна". Водночас Міністерство культури планує розширити перелік напрямів, зокрема, додати підтримку видавничої сфери. Через високий попит у відомстві також розглядають можливість збільшення фінансування.