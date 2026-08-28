«Тисячовесна»: Бережна розповіла про фінансування у 2027 році

Державна ініціатива "Тисячовесна". Фото: Мінкульт

У державному бюджеті на 2027 рік передбачили 4 млрд грн на культурну програму "Тисячовесна". Водночас Міністерство культури планує розширити перелік напрямів, зокрема додати підтримку видавничої сфери. Через високий попит у відомстві також розглядають можливість збільшення фінансування.

Про це міністерка культури Тетяна Бережна повідомила журналістці Новини.LIVE Анні Сірик.

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Яким буде фінансування програми

За словами Бережної, 4 млрд грн уже передбачені в бюджеті на наступний рік. Водночас через значний попит та розширення програми ця сума може зрости.

"Вже в бюджеті на наступний рік ми заклали 4 мільярди гривень, але говоримо про те, щоб, враховуючи великий резонанс "Тисячовесни" в цьому році, щоб ця сума була навіть більшою", — заявила міністерка.

Вона додала, що до програми планують включити нові напрямки, зокрема підтримку книжкової та видавничої сфери.

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Яким був попит на "Тисячовесну"

Бережна зазначила, що загальний обсяг запитів на участь у програмі цього року перевищив 16 млрд грн.

Водночас держава змогла задовольнити заявки лише приблизно на 4 млрд грн. Тому Міністерство культури працюватиме над тим, щоб у наступному році збільшити обсяг фінансування.

"Тому будемо працювати над тим, щоб бюджет був більший", — сказала Бережна.

За її словами, підставою для збільшення фінансування мають стати результати реалізації програми у 2026 році. Міністерка наголосила, що важливо продемонструвати її ефективність, щоб обґрунтувати подальше збільшення видатків.

Що відомо про ініціативу "Тисячовесна"

Новини.LIVE повідомляли, що Володимир Зеленський оголосив про запуск повноформатної програми підтримки української культури "Тисячовесна" у 2026 році. Президент зазначав, що на створення культурного продукту щороку гарантовано спрямовуватимуть мільярди гривень.

Також Новини.LIVE писали, що Президент України Володимир Зеленський заявив про проведення програми "Тисячовесна" щороку. За його словами, держава також продовжить щорічно підтримувати українську культуру, а програма розширюватиметься новими категоріями, учасниками та бюджетами.