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Главная Новости дня На программу "Тысячевесна" могут выделить более 4 миллиардов гривен

На программу "Тысячевесна" могут выделить более 4 миллиардов гривен

Ua ru
28 августа 2026 20:09
Эксклюзив
«Тысячевесна»: Бережная рассказала о финансировании в 2027 году
Государственная инициатива "Тысячевесна". Фото: Минкульт

В государственном бюджете на 2027 год предусмотрено 4 млрд грн на культурную программу "Тысячевесна". При этом Министерство культуры планирует расширить перечень направлений, в частности включить в него поддержку издательской сферы. В связи с высоким спросом в ведомстве также рассматривают возможность увеличения финансирования.

Об этом министр культуры Татьяна Бережная сообщила журналистке Новини.LIVE Анне Сирик.

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Каким будет финансирование программы

По словам Бережной, 4 млрд грн уже предусмотрены в бюджете на следующий год. В то же время из-за значительного спроса и расширения программы эта сумма может увеличиться.

"Уже в бюджете на следующий год мы заложили 4 миллиарда гривен, но обсуждаем возможность, учитывая большой резонанс программы "Тысячевесна" в этом году, увеличить эту сумму", — заявила министр.

Она добавила, что в программу планируют включить новые направления, в частности поддержку книжной и издательской сферы.

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Каков был спрос на "Тысячевесну"

Бережная отметила, что общий объем заявок на участие в программе в этом году превысил 16 млрд грн.

В то же время государство смогло удовлетворить заявки лишь примерно на 4 млрд грн. Поэтому Министерство культуры будет работать над тем, чтобы в следующем году увеличить объем финансирования.

"Поэтому будем работать над тем, чтобы бюджет был больше", — сказала Бережная.

По её словам, основанием для увеличения финансирования должны стать результаты реализации программы в 2026 году. Министр подчеркнула, что важно продемонстрировать её эффективность, чтобы обосновать дальнейшее увеличение расходов.

Что известно об инициативе "Тысячевесна"

Новини.LIVE сообщали, что Владимир Зеленский объявил о запуске полноформатной программы поддержки украинской культуры "Тысячевесна" в 2026 году. Президент отмечал, что на создание культурного продукта ежегодно будут гарантированно выделяться миллиарды гривен.

Также Новини.LIVE писали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о проведении программы "Тысячевесна" ежегодно. По его словам, государство также продолжит ежегодно поддерживать украинскую культуру, а программа будет расширяться за счет новых категорий, участников и бюджетов.

госбюджет Минкульт культура бюджет финансирование
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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