Зеленский заявил, что Тысячевесну будут проводить ежегодно

Президент Украины Владимир Зеленский на заключительном этапе отбора национальной инициативы "Тысячевесна" 13 августа 2026 года. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в финальном этапе отбора национальной инициативы "Тысячевесна" в Ивано-Франковске. Он пообщался с участниками, экспертами и партнерами проекта и отметил результаты инициативы. Глава государства заявил, что "Тысячевесну" будут проводить ежегодно, а государство продолжит поддерживать украинскую культуру.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Владимира Зеленского в четверг, 13 августа.

Зеленский присоединился к финальному отбору "Тысячевесны"

Владимир Зеленский принял участие в финальном этапе отбора национальной инициативы "Тысячевесна", который проходит в Ивано-Франковске. В ходе мероприятия глава государства пообщался с участниками, экспертами и партнерами проекта, а также с представителями различных направлений культуры.

Президент подчеркнул, что реализация "Тысячевесны" должна способствовать появлению нового и качественного украинского культурного продукта. По его словам, результаты инициативы являются важным достижением для Украины.

Из более чем 3 тысяч творческих заявок в финал прошли 1227 проектов, которые уже объединяют людей и команды.

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Глава государства отдельно обратил внимание на то, что значение инициативы выходит за пределы непосредственно культурной сферы. По его словам, развитие таких проектов имеет экономический эффект, способствует работе индустрии, развитию творческих команд, культурного менеджмента, инфраструктуры и художественного образования:

"Речь здесь идет не только об entertainment, безусловно, не только. Речь идет и об экономическом эффекте, о постоянной загрузке индустрии, о работе, которая, в свою очередь, обеспечивает развитие всей сферы и способствует росту как отдельных творческих единиц, так и крупных творческих команд, а также развитию культурного менеджмента и инфраструктурной базы этой индустрии, и — что важно — качественного художественного образования и нового поколения креативной молодежи", — сказал Владимир Зеленский.

"Тысячевесну" будут проводить ежегодно

Во время финального отбора Зеленский также пообщался с экспертами, участниками питчингов и представителями различных направлений культуры. Президент поблагодарил финалистов, талантливых участников и экспертов, присоединившихся к реализации инициативы.

В то же время глава государства отметил, что необходимо обсудить возможные изменения и улучшения, которые помогут "Тысячевесне" и дальше развиваться и оставаться результативной.

Зеленский заявил, что государство будет проводить эту инициативу ежегодно и продолжит ежегодно поддерживать культуру. Он также выразил уверенность, что с каждым годом достижения "Тысячевесны" будут расти, а сама инициатива будет пополняться новыми категориями, участниками и бюджетами:

"Пообщался с экспертами, участниками питчингов и представителями культуры различных направлений во время финального отбора "Тысячевесны". Благодарен всем, кто причастен к истории и воплощению этой инициативы. Спасибо финалистам, нашим талантам, экспертам. Обсудим, что стоит изменить и улучшить, чтобы инициатива развивалась и была результативной. Государство будет проводить "Тысячевесну" ежегодно, будет поддерживать культуру каждый год, и с каждым годом достижения будут расти и пополняться, я в этом уверен. Пополняться новыми категориями, новыми участниками, а также новыми бюджетами", — сообщил украинский лидер.

Скриншот сообщения Зеленского/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что Владимир Зеленский анонсировал проведение в сентябре в Ивано-Франковской области первого саммита "Карпатская интеграционная инициатива". В мероприятии планируют принять участие представители восьми стран, через которые проходят Карпаты, бизнеса и местных общин. На саммите будут обсуждаться экономика, безопасность, экология, туризм и инвестиции в регион.

Новини.LIVE также писали, что 13 августа 2026 года Владимир Зеленский совершил рабочую поездку в Ивано-Франковскую область. Президент встретился с военнослужащими, ветеранами и людьми с инвалидностью, участвующими в спортивных соревнованиях "Воля к жизни". Он пообщался со спортсменами, подписал боевые знамена их бригад и поблагодарил за развитие спортивной реабилитации.