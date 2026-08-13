Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноДеньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский посетил Ивано-Франковщину и встретился с ветеранами

Зеленский посетил Ивано-Франковщину и встретился с ветеранами

Ua ru
Дата публикации 13 августа 2026 15:20
Зеленский посетил Ивано-Франковскую область: подробности визита
Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Ивано-Франковскую область с почтения памяти украинских военных, погибших при защите государства. Глава государства отдал дань уважения павшим защитникам и защитницам и поблагодарил всех, кто создает мемориалы в их честь.

Об этом сообщает ОП, передает Новини.LIVE.

Зеленский почтил память погибших воинов

Президент подчеркнул важность таких мест, где люди могут вспомнить погибших воинов и выразить благодарность за их подвиг.

"Каждый, кто отдал свою жизнь, чтобы другие могли жить в мире, заслуживает этого", — отметил он.

Зеленский посетил Ивано-Франковщину и встретился с ветеранами - фото 1
Владимир Зеленский. Фото: ОП

Во время поездки в Ивано-Франковск Зеленский также встретился с участниками спортивных соревнований "Воля к жизни". В них принимают участие военнослужащие, ветераны и люди с инвалидностью, которые используют спорт для физического и психологического восстановления. Участники соревнований испытывают себя в восьми видах спорта.

Читайте также:
Зеленский посетил Ивано-Франковщину и встретился с ветеранами - фото 2
Военные. Фото: ОП

Президент пообщался со спортсменами и подписал боевые знамена их бригад. Зеленский отдельно поблагодарил людей, которые развивают спортивную реабилитацию, привлекают к ней ветеранов и помогают украинским защитникам и защитницам возвращаться к активной жизни.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее Виталий Ким подчеркивал необходимость усиления государственной поддержки ветеранов и их интеграции в общественную и экономическую жизнь. Одним из направлений этой работы он назвал привлечение украинских дипломатических учреждений за рубежом к реализации ветеранской политики.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее Владимир Зеленский провел совещание с военным руководством, в ходе которого обсудили актуальные вопросы обороны Украины. Особое внимание уделили ситуации на фронте, укреплению украинских позиций в Донецкой области, кадровым решениям и дальнейшим ударам по территории России.

Владимир Зеленский ВСУ спорт Ивано-Франковская область ветераны
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации