Зеленский сообщил о новых военных решениях и операциях

Владимир Зеленский и военное командование. Фото: Telegram/Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о принятии важных военных решений по итогам совещания с военным руководством. В частности, обсудили кадровые изменения, ситуацию на фронте, укрепление позиций украинских войск на ключевых направлениях Донецкой области и дальнейшие дальнобойные удары по России.

Об этом Зеленский заявил в соцсетях, передает Новини.LIVE.

Зеленский о важных военных решениях

По словам президента, главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый совместно с Игорем Скибюком и Евгением Хмарой представили предложения по изменениям.

Михаил Драпатый. Фото: Telegram/Владимир Зеленский

Часть решений уже подготовлена, в то же время работа над остальными продолжается.

"Подробно обсудили ситуацию на фронте — меры по укреплению ключевых направлений, в частности в Донецкой области", — отметил президент.

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Евгений Хмара. Фото: Telegram/Владимир Зеленский

Особое внимание во время совещания уделили действиям украинских военных в районах Славянска, Константиновки и Доброполья. Зеленский также отметил подразделения ДШВ за активные действия и заявил о договоренностях относительно шагов, которые должны расширить оперативные возможности ВСУ.

Роберт Бровди. Фото: Telegram/Владимир Зеленский

Президент сообщил, что военное руководство также рассмотрело выполнение плана дальнобойных ударов по России. Часть операций скорректировали и утвердили новые.

"Украинская меткость — это то, что позволяет нам не уступать инициативу в войне россиянам и рассчитывать на возможность приближения дипломатических решений", — подчеркнул Зеленский.

Кроме того, в ходе совещания обсудили усиление противовоздушной обороны и защиту прифронтовых и приграничных населенных пунктов, областных центров и Киева от российских атак. Зеленский ожидает от дипломатической команды результатов в обеспечении Украины необходимыми средствами ПВО.

Как сообщали Новини.LIVE, Владимир Зеленский заявил, что Украина уже получила политическое решение США о предоставлении лицензий на производство ракет для систем ПВО Patriot. В то же время запуск производства пока задерживается из-за длительных бюрократических процедур.

Как сообщали Новини.LIVE, Владимир Зеленский заявил, что Украина готова отвечать на российские удары по украинской логистике. По его словам, Силы обороны уже разработали операции по поражению военных логистических объектов России.