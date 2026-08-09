Три кольца ПВО вокруг Москвы: Зеленский доволен результатами ударов по РФ

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова отвечать на российские удары по украинской логистике нанесением ударов по военным логистическим объектам РФ. По его словам, у украинских Сил обороны уже есть наработки по проведению таких операций.

Об этом Зеленский рассказал в интервью ТСН, сообщает Новини.LIVE.

Зеленский рассказал об ответе на удары по логистике

По словам президента, после того как российские войска начали систематически атаковать украинскую логистику, Украина провела отдельную операцию против российских логистических объектов.

«После того как они начали наносить удары по нашей логистике, мы нашли другой логистический объект и ответили им. Там впечатляющие потери — триллион рублей», — заявил Зеленский.

Президент отметил, что операция была совместной. К ней были привлечены Вооруженные силы Украины, Силы специальных операций, Главное управление разведки, Служба безопасности Украины и Служба внешней разведки.

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По словам Зеленского, украинская сторона понимает слабые места российской логистики и может использовать эти наработки в ответ на дальнейшие атаки.

«Я бы не советовал России продолжать наносить удары по украинской логистике, потому что мы тщательно изучили, что такое логистика России», — сказал президент.

Он добавил, что Украина наносит удары именно по военным целям.

РФ усилила защиту Москвы системами ПВО

Зеленский также заявил, что Россия стянула в Москву значительное количество средств противовоздушной обороны. По его словам, вокруг столицы РФ сформировали три кольца ПВО.

Речь идет, в частности, о защите энергетических и других объектов, которые Россия использует для обеспечения жизнедеятельности столицы.

Президент отметил, что для усиления обороны Москвы российские военные перебрасывали системы ПВО из разных регионов страны. Отдельно он упомянул об усилении защиты Санкт-Петербурга.

В то же время Зеленский подчеркнул, что даже значительное количество систем ПВО не гарантирует полной защиты от украинских ударов.

«Сколько бы у тебя ни было ПВО, в любом случае ПВО разряжается, и мы все равно будем находить технологии, чтобы отвечать на них и чтобы они это ощущали», — заявил он.

По словам президента, украинские силы продолжают работать над дальнобойными операциями против военных объектов РФ.

Что известно о 40-дневной операции Украины

Зеленский также сообщил, что одна из операций украинских сил длилась 40 дней. По его словам, он положительно оценивает ее результаты, а заявленные потери России в результате этой операции составляют около триллиона рублей.

Президент не раскрыл подробностей относительно конкретных объектов и характера нанесенного ущерба, объяснив это необходимостью не разглашать информацию, которая может быть использована Россией.

Как сообщали Новини.LIVE, в результате российских ударов по Харькову, Одессе и Павлограду есть погибшие, а в Одессе была повреждена портовая инфраструктура. Президент Владимир Зеленский заявил, что российские войска продолжают атаковать украинскую логистику и портовые объекты, а Украина готовит ответ на такие удары.

Также Новини.LIVE писали, что Зеленский оценил возможность применения Украиной баллистических ракет по территории РФ осенью. Президент подчеркнул, что Украина работает над расширением возможностей для дальних ударов по российским военным целям.