Зеленский назвал главное препятствие для производства ракет Patriot в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина уже получила политическое решение США о предоставлении необходимых лицензий на производство ракет для систем противовоздушной обороны Patriot. В то же время запуск такого производства задерживается из-за длительного прохождения бюрократических процедур.

Об этом глава государства рассказал в интервью ТСН, сообщает Новини.LIVE.

Что мешает производству ракет Patriot в Украине

По словам Зеленского, соответствующее решение уже приняли президент США и другие американские государственные институты. Теперь Украина должна получить необходимые лицензии, после чего можно будет переходить к следующим этапам.

«Решение — оно есть. Оно было принято президентом Соединенных Штатов и другими важными государственными институтами Америки. Украина должна получить соответствующие лицензии», — заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что в условиях войны Украина заинтересована в максимальном сокращении процедур, которые задерживают укрепление оборонных возможностей.

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«Бюрократия, как я и сказал, пожирает жизнь, потому что пожирает время», — отметил он.

В то же время Зеленский пояснил, что в США и европейских странах действуют устоявшиеся правила, из-за которых отдельные оборонные проекты невозможно реализовать мгновенно.

По его словам, развертывание производства систем противовоздушной обороны может длиться от 12 месяцев до нескольких лет.

Украина хочет производить большинство компонентов самостоятельно

Зеленский отметил, что конкретные сроки запуска производства ракет Patriot в Украине в значительной степени будут зависеть от того, какие технологии и компоненты партнеры передадут украинской стороне.

Президент пояснил, что одно государство обычно не получает от партнеров все элементы, необходимые для полного цикла производства ракеты.

«Я подчеркиваю, чтобы как можно больше элементов находилось в Украине», — сказал глава государства.

По его словам, это позволило бы Украине меньше зависеть от решений нескольких европейских стран, через которые будут проходить отдельные компоненты производства.

Зеленский также рассказал о работе над отдельным проектом совместного производства систем ПВО с участием украинских и американских компаний. По его словам, этот вариант потенциально может быть реализован быстрее, чем в стандартные сроки.

При этом президент не стал называть конкретную дату начала производства ракет Patriot в Украине.

«Я очень надеюсь на это. Я не могу просто сказать, что да, это будет через месяц, два-три. Я так не хочу говорить», — заявил Зеленский.

Как сообщали Новини.LIVE Владимир Зеленский заявил, что Россия развернула вокруг Москвы три кольца ПВО, усилив защиту столицы и энергетических объектов. По словам президента, для этого РФ перебросила системы противовоздушной обороны из разных регионов страны, однако украинские силы продолжают находить способы преодолевать российскую оборону.

Также Новини.LIVE писали, что Россия продолжает оказывать давление на Александра Лукашенко, чтобы втянуть Беларусь в войну против Украины. Зеленский отметил, что Москва ежегодно пытается добиться прямого участия белорусских войск в войне, при этом Беларусь уже оказывает РФ материально-техническую поддержку.