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Главная Новости дня Зеленский анонсировал саммит "Карпатская интеграционная инициатива"

Зеленский анонсировал саммит "Карпатская интеграционная инициатива"

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Дата публикации 13 августа 2026 18:04
Зеленский анонсировал саммит "Карпатская инициатива": что известно
Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский анонсировал проведение в сентябре в Ивано-Франковской области первого саммита "Карпатская интеграционная инициатива". По его словам, мероприятие соберет представителей восьми стран, на территории которых проходят Карпаты, а также представителей бизнеса и местных громад.

Об этом президент сообщил в соцсетях, передает Новини.LIVE.

В саммите примут участие восемь стран

Глава государства отметил, что саммит должен стать площадкой для обсуждения вопросов экономики, безопасности, экологии, туризма и привлечения инвестиций в регион. К участию также планируют пригласить представителей бизнеса из стран Ближнего Востока.

"Я очень горжусь тем, что мы нашли даже во время войны такое экономическое измерение. Это экономика, это безопасность, это экология и это инвестиции. Мы также будем приглашать некоторых гостей, представителей бизнеса из стран Ближнего Востока, для обсуждения инвестиций в Карпаты", — подчеркнул Зеленский.

Зеленский анонсировал саммит "Карпатская интеграционная инициатива" - фото 1
Пост Зеленского. Фото: скриншот

Президент добавил, что важно привлечь к инициативе не только глав государств, но и местные общины. По его мнению, именно на местном уровне лучше понимают потребности территорий и могут напрямую работать с потенциальными инвесторами. Отдельно в ходе встречи с представителями горных громад обсудили проблемы развития Карпат. Речь шла, в частности, о налогообложении лесного хозяйства, туристическом сборе, состоянии дорог, транспорте и доступности школьного образования.

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Зеленский также поручил правительству провести анализ возможностей местных бюджетов и логистический аудит, чтобы определить доступность государственных услуг для жителей отдаленных территорий.

Президент подчеркнул необходимость одновременно сохранять природные ресурсы Карпат и обеспечивать экономическую выгоду для местных громад.

"Давайте проработаем этот вопрос, давайте сделаем так, чтобы горы, лес — чтобы мы могли сделать две вещи. Во-первых, сохранить, потому что это наши легкие, и это правда, нужно сохранить, но при этом необходимо, чтобы это приносило доход громаде".

Как сообщали Новини.LIVE, 13 августа Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Ивано-Франковскую область, чтобы почтить память павших защитников и защитниц. Глава государства отдал дань уважения украинским военным, погибшим при обороне страны, и выразил благодарность тем, кто создает мемориалы в их честь.

Как сообщали Новини.LIVE, незаконный джипинг на заповедных территориях Карпат нанес окружающей среде ущерб в размере около 1,4 млн грн с начала 2026 года. Данные о нарушениях Госэкоинспекция получила после рассмотрения 14 обращений граждан, в частности через сервис "ЭкоУгроза".

Владимир Зеленский Ивано-Франковская область саммит экономика Прикарпатье
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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