Зеленский объявил о запуске программы поддержки украинской культуры

Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в этом году запускается полноформатная программа поддержки украинской культуры "Тисячовесна". По его словам, миллиарды гривен ежегодно гарантированно будут направляться на создание культурного продукта.

Об этом глава государства сообщил в субботу, 6 июня, передает Новини.LIVE.

Полноформатная программа поддержки украинской культуры "Тисячовесна"

Программа охватывает семь направлений — от фильмов, сериалов и анимации до музыки, перформативного и визуального искусства, а также создание контента для социальных сетей. Зеленский сообщил, что уже есть 1151 заявка. Окончательный результат представят 12 июня.

"Тисячовесна". Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

По словам главы государства, проекты есть со всех уголков Украины, а около 17% из них дебютные. Он отметил, что этот год стартовый, а дальше поддержка украинской культуры будет только расти.

"Спасибо за такое активное участие в программе уже на старте. Развитие современной украинской культуры, поддержка наших авторов и проектов, создание нового украинского продукта — это важная часть нашей силы. Особенно ценно видеть, что даже во время полномасштабной войны творческая энергия в Украине не угасает. Спасибо всем, кто работает для того, чтобы украинский голос звучал еще сильнее через творчество", — добавил Зеленский.

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Пост Зеленского. Фото: скриншот

Как писали Новости.LIVE со ссылкой на МИД Украины, Национальная комиссия Украины по делам ЮНЕСКО осудила массированную ракетно-дронную атаку России на Киев в ночь на 24 мая. В ведомстве подчеркнули, что умышленный удар был направлен по историческому и культурному центру столицы. Украина призывает ЮНЕСКО наказать Россию за культурный геноцид.

А 6 июня украинский лидер Владимир Зеленский поздравил украинских медийщиков с профессиональным праздником. Он отметил их вклад в освещение событий войны и фиксацию преступлений России.