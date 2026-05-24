Украина призывает ЮНЕСКО наказать РФ за культурный геноцид

Мужчина в Киеве на фоне пожара в результате российского обстрела 24 мая. Фото: REUTERS/Stringer

Национальная комиссия Украины по делам ЮНЕСКО решительно осудила очередную массированную ракетно-дроновую атаку России на Киев в ночь на 24 мая. Этот преднамеренный террористический удар был направлен по историческому и культурному центру украинской столицы.

Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины, передает Новини.LIVE.

Культурный геноцид

В Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО говорится, что Россия систематически ведет войну не только против украинцев, но и против украинской культуры, исторической памяти и мирового культурного наследия.

Российский агрессор целенаправленно пытается уничтожить украинскую идентичность, о чем свидетельствуют значительные разрушения и повреждения ведущих учреждений в сферах культуры, науки и образования, в частности:

Национального художественного музея Украины;

Украинского дома;

Института литературы им. Т.Г. Шевченко НАН Украины и его уникальных книгохранилищ;

Киевской оперы (Киевского муниципального академического театра оперы и балета);

Национальной музыкальной академии Украины;

Учебно-научного института публичного управления и государственной службы КНУ им;

Национальной филармонии Украины;

Национальной библиотеки имени Ярослава Мудрого;

Малой оперы в Киеве.

Ярким проявлением варварства, выходящего за пределы человеческой морали, стал разрушительный удар по Национальному музею "Чернобыль". В результате атаки были уничтожены уникальные исторические свидетельства и артефакты, связанные с крупнейшей техногенной катастрофой ХХ века, всего через месяц после обновления экспозиции к 40-й годовщине трагедии.

"Особый цинизм этого преступления заключается в том, что Россия совершила его вскоре после принятия в апреле 2026 года решения 224-й сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО "40 лет Чернобыльской катастрофы: чествование и вынесенные уроки". Государство-террорист в очередной раз открыто продемонстрировало миру свое пренебрежение к международному праву, человеческой памяти и мировым институтам", — говорится в сообщении.

В заявлении говорится, что Россия уже уничтожила или повредила 1783 объекта культурного наследия и 2540 объектов культурной инфраструктуры по всей территории Украины. Это сознательная, системная государственная политика России, которая имеет все признаки культурного геноцида украинского народа.

"Мы призываем Генерального директора ЮНЕСКО, ее соответствующие органы и государства-члены Организации немедленно задействовать все имеющиеся международные инструменты, жесткие механизмы и процедуры для принуждения РФ к остановке террора. Государство, которое уничтожает мировое наследие, не имеет права находиться в цивилизованных международных институтах. Как свидетельствует история, политика умиротворения агрессоров только поощряет их к новым преступлениям, в том числе, против культуры", — говорится в сообщении.

В частности, Нацкомиссия призывает ЮНЕСКО:

предоставить публичную и принципиальную оценку российской атаке на Киев и ночь на 24 мая 2026 года и ее последствиям для культурной, образовательной и научной сферы Украины;

способствовать фиксации и документированию повреждений культурных и образовательных объектов;

усилить международные механизмы защиты украинского культурного наследия и поддержки пострадавших учреждений;

рассмотреть вопрос усиления ответственности России за систематическое уничтожение культурного наследия Украины, что имеет признаки военных преступлений.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на главу МИД Андрея Сибигу, Украина созывает заседание многосторонних форматов после российского обстрела в ночь на 24 мая. Главный удар был направлен на Киев.

А в МВД сообщили, что более 15 часов работали спасатели над ликвидацией пожаров после российского обстрела. Демонтаж опасных конструкций продолжается.