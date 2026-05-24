Україна закликає ЮНЕСКО покарати РФ за культурний геноцид

Чоловік у Києві на тлі пожежі внаслідок російського обстрілу 24 травня. Фото: REUTERS/Stringer

Національна комісія України у справах ЮНЕСКО рішуче засудила чергову масовану ракетно-дронову атаку Росії на Київ у ніч проти 24 травня. Цей навмисний терористичний удар був спрямований по історичному та культурному центру української столиці.

Про це повідомила пресслужба МЗС України, передає Новини.LIVE.

Культурний геноцид

У Національної комісії України у справах ЮНЕСКО йдеться, що Росія систематично веде війну не лише проти українців, але й проти української культури, історичної памʼяті та світової культурної спадщини.

Російський агресор цілеспрямовано намагається знищити українську ідентичність, про що свідчать значні руйнування та пошкодження провідних установ у сферах культури, науки й освіти, зокрема:

Національного художнього музею України;

Українського дому;

Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України та його унікальних книгосховищ;

Київської опери (Київського муніципального академічного театру опери та балету);

Національної музичної академії України;

Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби КНУ ім. Т. Шевченка;

Національної філармонії України;

Національної бібліотеки імені Ярослава Мудрого;

Малої опери в Києві.

Яскравим проявом варварства, що виходить за межі людської моралі, став руйнівний удар по Національному музею "Чорнобиль". Внаслідок атаки було знищено унікальні історичні свідчення та артефакти, пов’язані з найбільшою техногенною катастрофою ХХ століття, лише за місяць після оновлення експозиції до 40-х роковин трагедії.

Читайте також:

"Особливий цинізм цього злочину полягає в тому, що Росія здійснила його невдовзі після ухвалення у квітні 2026 року рішення 224-ї сесії Виконавчої ради ЮНЕСКО "40 років Чорнобильської катастрофи: вшанування та винесені уроки". Держава-терорист вкотре відкрито продемонструвала світові свою зневагу до міжнародного права, людської пам'яті та світових інституцій", — йдеться у повідомленні.

У заяві йдеться, що Росія вже знищила або пошкодила 1783 обʼєкти культурної спадщини та 2540 обʼєктів культурної інфраструктури по всій території України. Це свідома, системна державна політика Росії, яка має всі ознаки культурного геноциду українського народу.

"Ми закликаємо Генерального директора ЮНЕСКО, її відповідні органи та держави-члени Організації негайно задіяти всі наявні міжнародні інструменти, жорсткі механізми та процедури для примусу РФ до зупинення терору. Держава, яка нищить світову спадщину, не має права перебувати у цивілізованих міжнародних інституціях. Як свідчить історія, політика умиротворення агресорів лише заохочує їх до нових злочинів, у тому числі, проти культури", — йдеться у повідомленні.

Зокрема, Нацкомісія закликає ЮНЕСКО:

надати публічну та принципову оцінку російській атаці на Київ і ніч на 24 травня 2026 року та її наслідкам для культурної, освітньої і наукової сфери України;

сприяти фіксації та документуванню пошкоджень культурних і освітніх об’єктів;

посилити міжнародні механізми захисту української культурної спадщини та підтримки постраждалих установ;

розглянути питання посилення відповідальності Росії за систематичне знищення культурної спадщини України, що має ознаки воєнних злочинів.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на главу МЗС Андрія Сибігу, Україна скликає засідання багатосторонніх форматів після російського обстрілу у ніч проти 24 травня. Головний удар був спрямований на Київ.

А у МВС повідомили, що понад 15 годин працювали рятувальники над ліквідацією пожеж після російського обстрілу. Демонтаж небезпечних конструкцій триває.