Наша правда о войне: Зеленский поздравил с Днем журналиста

Срочная новость

Все, что фиксируют украинские журналисты, - это наша правда об этой войне и доказательства российских преступлений. И важно, чтобы эта работа была качественной и способствовала ответственности за все преступления и удары России против жизни. Спасибо журналистам, всем работникам и работницам медиа, которые работают ради Украины и показывают миру, что приходится проживать нашим людям и как мы боремся за свою независимость.

Сегодня мы благодарим и всех неравнодушных иностранных медийщиков, которые на правильной стороне истории и не дают миру забыть или замолчать то, что происходит в Украине. Именно такая активная поддержка помогает нам получать помощь на политическом уровне.

И все мы должны беречь память и уважать вклад в нашу борьбу тех журналистов, которые погибли из-за этой войны.

С Днем журналиста!

Читайте также:

Новость дополняется...