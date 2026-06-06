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Наша правда о войне: Зеленский поздравил с Днем журналиста

Ua ru
Дата публикации 6 июня 2026 09:35
Наша правда о войне: Зеленский поздравил с Днем журналиста
Срочная новость

Все, что фиксируют украинские журналисты, - это наша правда об этой войне и доказательства российских преступлений. И важно, чтобы эта работа была качественной и способствовала ответственности за все преступления и удары России против жизни. Спасибо журналистам, всем работникам и работницам медиа, которые работают ради Украины и показывают миру, что приходится проживать нашим людям и как мы боремся за свою независимость.

Сегодня мы благодарим и всех неравнодушных иностранных медийщиков, которые на правильной стороне истории и не дают миру забыть или замолчать то, что происходит в Украине. Именно такая активная поддержка помогает нам получать помощь на политическом уровне.

И все мы должны беречь память и уважать вклад в нашу борьбу тех журналистов, которые погибли из-за этой войны.

С Днем журналиста!

 

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Автор:
Евтушенко Алина
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