Наша правда про війну: Зеленський привітав з Днем журналіста

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

У День журналіста Володимир Зеленський звернувся до українських медійників із привітанням і подякою за їхню роботу. Президент відзначив їхній внесок у висвітлення подій російсько-української війни та фіксацію злочинів РФ. Окремо він наголосив на важливості підтримки як українських, так і іноземних журналістів, які інформують світ про ситуацію в Україні.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на привітання Володимира Зеленського у суботу, 6 червня.

Привітання Зеленського з Днем журналіста

Сьогодні, 6 червня, Президент України Володимир Зеленський привітав українських журналістів із професійним святом, підкресливши значення їхньої роботи під час повномасштабної війни. Він наголосив, що саме медійники забезпечують документування подій на фронті та в тилу, а також формують об’єктивну картину російської агресії для міжнародної спільноти. Окремо глава держави подякував українським та іноземним журналістам за їхню увагу до подій в Україні.

У своєму зверненні Зеленський акцентував, що журналісти фіксують факти, які стають доказами воєнних злочинів Росії, та сприяють притягненню агресора до відповідальності. Він також підкреслив важливість якості медійної роботи та її впливу на міжнародну підтримку України.

"Дякую журналістам, усім працівникам та працівницям медіа, які працюють заради України та показують світу, що доводиться проживати нашим людям і як ми боремося за свою незалежність", — написав лідер.

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Глава держави також подякував іноземним журналістам, які продовжують висвітлювати війну Росії проти України, та закликав вшанувати пам’ять медійників, які загинули внаслідок російської агресії.

Скриншот повідомлення Зеленського/Facebook

Новини.LIVE повідомляли, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні загинули щонайменше 150 українських та іноземних журналістів. Частина з них виконувала професійні обов’язки на фронті або в тилових містах, інші загинули під час служби у Збройних силах. Медіаспільнота зазначає, що значна кількість втрат сталася саме внаслідок російської агресії проти України.

Новини.LIVE також писали, що 6 червня Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський привітав українських журналістів із професійним святом. Він підкреслив їхню важливу роль у висвітленні війни, фіксації подій на фронті та протидії російській пропаганді. Окремо Сирський відзначив внесок медійників у донесення правди про війну до українського суспільства та світу.