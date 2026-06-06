Ваша робота має особливе значення: Сирський привітав з Днем журналіста

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Фото: Сирський/Facebook

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський звернувся до українських журналістів із нагоди їхнього професійного свята. Він відзначив їхню ключову роль у висвітленні війни та донесенні правди про події на фронті й у тилу. Окремо він наголосив на важливості роботи медійників у протидії російській пропаганді та фіксації воєнних злочинів.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на привітання Олександра Сирського у суботу, 6 червня.

Привітання Сирського з Днем журналіста

У своєму зверненні з нагоди Дня журналіста Олександр Сирський подякував їм за відданість професії, сміливість і щоденну роботу в складних і небезпечних умовах.

Він підкреслив, що їхня діяльність є важливою складовою інформаційного фронту та комунікації між суспільством і Збройними силами України.

"Шановні журналісти! Від імені Збройних сил України та від себе особисто щиро вітаю вас із професійним святом! У ці важкі часи ваша робота має особливе значення. Ви працюєте там, де твориться історія, щоб розповісти правду про події на фронті й в тилу, про героїзм українських воїнів, про незламність нашого народу та ціну, яку Україна платить за свою свободу і незалежність. У небезпечних умовах ви документуєте злочини російського агресора, протидієте ворожій пропаганді, допомагаєте світові бачити справжню картину війни", — зазначив головком.

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Окремо Сирський звернувся до військових журналістів і пресофіцерів, які безпосередньо працюють разом із підрозділами ЗСУ. Він також вшанував пам’ять тих медійників, які загинули під час виконання професійних обов’язків:

"Окрема вдячність військовим журналістам та пресофіцерам, які висвітлюють роботу Збройних сил зсередини, забезпечуючи ефективну комунікацію між військом і суспільством. Вічна памʼять фронтовим кореспондентам та пресофіцерам, які загинули від рук російських загарбників".

Сирський побажав журналістам міцного здоров’я, натхнення та подальших професійних здобутків, наголосивши на значенні їхньої роботи для України та наближення справедливого миру.

Скриншот повідомлення Сирського/Facebook

Новини.LIVE інформували, що від початку повномасштабної війни Росія вбила щонайменше 150 українських та іноземних журналістів. Частина медійників загинула під час роботи на передовій, інші — внаслідок обстрілів у тилових містах або перебуваючи на службі у ЗСУ.

Новини.LIVE також писали, що 3 травня 2026 року очільник ОПУ Кирило Буданов привітав із Всесвітнім днем свободи преси, наголосивши на важливій ролі інформації в умовах війни. Він підкреслив, що російська пропаганда є частиною воєнної машини, яка використовується проти України. Також Буданов зазначив, що свобода слова є елементом національної безпеки та основою сильної держави.