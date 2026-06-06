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Ваша работа имеет особое значение: Сырский поздравил с Днем журналиста

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Дата публикации 6 июня 2026 08:31
Ваша работа имеет особое значение: Сырский поздравил с Днем журналиста
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский. Фото: Сырский/Facebook

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский обратился к украинским журналистам по случаю их профессионального праздника. Он отметил их ключевую роль в освещении войны и донесении правды о событиях на фронте и в тылу. Отдельно он отметил важность работы медийщиков в противодействии российской пропаганде и фиксации военных преступлений.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на поздравление Александра Сырского в субботу, 6 июня.

Поздравление Сырского с Днем журналиста

В своем обращении по случаю Дня журналиста Александр Сырский поблагодарил их за преданность профессии, смелость и ежедневную работу в сложных и опасных условиях.

Он подчеркнул, что их деятельность является важной составляющей информационного фронта и коммуникации между обществом и Вооруженными силами Украины.

"Уважаемые журналисты! От имени Вооруженных сил Украины и от себя лично искренне поздравляю вас с профессиональным праздником! В эти трудные времена ваша работа имеет особое значение. Вы работаете там, где творится история, чтобы рассказать правду о событиях на фронте и в тылу, о героизме украинских воинов, о несокрушимости нашего народа и цене, которую Украина платит за свою свободу и независимость. В опасных условиях вы документируете преступления российского агрессора, противодействуете вражеской пропаганде, помогаете миру видеть настоящую картину войны", — отметил главком.

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Отдельно Сырский обратился к военным журналистам и пресофицерам, которые непосредственно работают вместе с подразделениями ВСУ. Он также почтил память тех медийщиков, которые погибли при исполнении профессиональных обязанностей:

"Отдельная благодарность военным журналистам и пресофицерам, которые освещают работу Вооруженных сил изнутри, обеспечивая эффективную коммуникацию между войском и обществом. Вечная память фронтовым корреспондентам и пресофицерам, которые погибли от рук российских захватчиков".

Сырский пожелал журналистам крепкого здоровья, вдохновения и дальнейших профессиональных достижений, отметив значение их работы для Украины и приближения справедливого мира.

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Скриншот сообщения Сырского/Facebook

Новини.LIVE информировали, что с начала полномасштабной войны Россия убила по меньшей мере 150 украинских и иностранных журналистов. Часть медийщиков погибла во время работы на передовой, другие — в результате обстрелов в тыловых городах или находясь на службе в ВСУ.

Новини.LIVE также писали, что 3 мая 2026 года глава ОПУ Кирилл Буданов поздравил со Всемирным днем свободы прессы, отметив важную роль информации в условиях войны. Он подчеркнул, что российская пропаганда является частью военной машины, которая используется против Украины. Также Буданов отметил, что свобода слова является элементом национальной безопасности и основой сильного государства.

журналисты Александр Сырский День журналиста
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
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