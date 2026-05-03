Информация это оружие: Буданов поздравил со Всемирным днем свободы прессы

Кирилл Буданов. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Глава Офиса Президента Кирилл Буданов поздравил со Всемирным днем свободы прессы. Он подчеркнул, что информация — это оружие. По его словам, украинцы на собственном опыте знают, как она работает в руках противника. Буданов отметил, что российская пропаганда — это не журналистика, а полноценная военная машина, а их журналисты — соучастники ужасных военных преступлений против Украины.

Об этом Кирилл Буданов написал в Telegram в воскресенье, 3 мая.

Буданов подчеркнул, что свобода слова для нас является элементом национальной безопасности. Кроме того, это об ответственности, правде и доверии. По словам руководителя ОП, сильное государство невозможно без сильных медиа.

"Сегодня, во Всемирный день свободы прессы, хочу подчеркнуть: наше право знать правду держится на принципиальности тех, кто выбирает этику вместо хайпа и честность — вместо выгоды", — отметил Буданов.

Он выразил благодарность каждому журналисту и медиа, которые работают честно, ответственно и придерживаются профессиональных стандартов, несмотря на давление и вызовы войны. По его словам, работа СМИ — это часть общей победы.

Отметим, Новини.LIVE рассказывали, что известно о Всемирном дне свободы прессы, который ежегодно отмечают 3 мая. Праздник напоминает, что журналисты должны работать независимо.

А председатель комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин отмечал, что война существенно повлияла на свободу слова. В то же время Украина сохраняет высокие стандарты.