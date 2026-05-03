Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородШтабРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУВойнаМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Всемирный день свободы прессы: история праздника и назначение

Всемирный день свободы прессы: история праздника и назначение

Ua ru
Дата публикации 3 мая 2026 08:26
Всемирный день свободы прессы: история праздника и назначение
Журналисты. Фото: Pexels

Всемирный день свободы прессы — международная дата в системе Организации Объединенных Наций, которую ежегодно отмечают 3 мая. Свобода прессы и независимая журналистика являются ключевыми для обеспечения мира, экономического восстановления, устойчивого развития и соблюдения прав человека, ведь они гарантируют доступ к правдивой информации, способствуют подотчетности, открытому диалогу и формированию доверия.

Новини.LIVE рассказывают, что известно о Всемирном дне свободы прессы.

Всемирный день свободы прессы — история

Ежегодно отмечается 3 мая с 1993 года по инициативе представителей независимой прессы стран Африки, а также одобрен ООН по вопросам образования, науки и культуры.

Всесвітній день свободи преси 3 травня
Журналисты. Фото: ООН

Дата 3 мая выбрана символично — именно в этот день в 1991 году в столице Намибии представители независимых медиа африканских стран приняли "Виндхукскую декларацию" с призывом к правительствам гарантировать свободу и демократичность прессы.

В документе подчеркивается, что свободные и независимые медиа являются основой любого демократического общества.

Читайте также:

Назначение праздника

Всемирный день свободы прессы напоминает, что журналисты должны работать независимо — без давления со стороны властей. Цензура, препятствия доступу к информации, запугивание и вмешательство в работу медиа представляют угрозу демократии, развитию и безопасности общества.

Журналісти
Сотрудники СМИ. Фото: Pexels

Сегодня также вспоминают журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей.

Этот день является поводом для общества поддержать медиа и внести вклад в развитие демократии. Он также напоминает о благодарности журналистам, которые, несмотря на риски и давление, продолжают искать и распространять правдивую информацию.

Важно признавать роль СМИ в укреплении демократии и эффективного управления. Именно точное и профессиональное информирование часто становится для общества инструментом противодействия коррупции, злоупотреблению властью, дискриминации и другим глобальным проблемам.

Празднование

Ключевым мероприятием празднований является вручение Всемирной премии ЮНЕСКО за вклад в дело свободной прессы имени Гильермо Кано (колумбийский журналист, погибший в 1986 году).

Премия учреждена в 1997 году. Она вручается отдельным лицам, организациям или учреждениям.

Кроме того, сегодня осуществляется оценка свободы прессы во всем мире и проходят акции защиты средств массовой информации от посягательств на их независимость.

Новини.LIVE рассказывали о журналистах, погибших в результате российской войны. В частности, наша редакция потеряла журналиста Богдана Затулу и оператора Евгения Сакуна.

А глава комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин отмечал, что в Украине во время войны введена не классическая цензура, а ограничения на распространение чувствительной информации, которая может влиять на безопасность военных.

журналисты ООН СМИ
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации