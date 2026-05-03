Всемирный день свободы прессы: история праздника и назначение
Всемирный день свободы прессы — международная дата в системе Организации Объединенных Наций, которую ежегодно отмечают 3 мая. Свобода прессы и независимая журналистика являются ключевыми для обеспечения мира, экономического восстановления, устойчивого развития и соблюдения прав человека, ведь они гарантируют доступ к правдивой информации, способствуют подотчетности, открытому диалогу и формированию доверия.
Всемирный день свободы прессы — история
Ежегодно отмечается 3 мая с 1993 года по инициативе представителей независимой прессы стран Африки, а также одобрен ООН по вопросам образования, науки и культуры.
Дата 3 мая выбрана символично — именно в этот день в 1991 году в столице Намибии представители независимых медиа африканских стран приняли "Виндхукскую декларацию" с призывом к правительствам гарантировать свободу и демократичность прессы.
В документе подчеркивается, что свободные и независимые медиа являются основой любого демократического общества.
Назначение праздника
Всемирный день свободы прессы напоминает, что журналисты должны работать независимо — без давления со стороны властей. Цензура, препятствия доступу к информации, запугивание и вмешательство в работу медиа представляют угрозу демократии, развитию и безопасности общества.
Сегодня также вспоминают журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей.
Этот день является поводом для общества поддержать медиа и внести вклад в развитие демократии. Он также напоминает о благодарности журналистам, которые, несмотря на риски и давление, продолжают искать и распространять правдивую информацию.
Важно признавать роль СМИ в укреплении демократии и эффективного управления. Именно точное и профессиональное информирование часто становится для общества инструментом противодействия коррупции, злоупотреблению властью, дискриминации и другим глобальным проблемам.
Празднование
Ключевым мероприятием празднований является вручение Всемирной премии ЮНЕСКО за вклад в дело свободной прессы имени Гильермо Кано (колумбийский журналист, погибший в 1986 году).
Премия учреждена в 1997 году. Она вручается отдельным лицам, организациям или учреждениям.
Кроме того, сегодня осуществляется оценка свободы прессы во всем мире и проходят акции защиты средств массовой информации от посягательств на их независимость.
Новини.LIVE рассказывали о журналистах, погибших в результате российской войны. В частности, наша редакция потеряла журналиста Богдана Затулу и оператора Евгения Сакуна.
А глава комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин отмечал, что в Украине во время войны введена не классическая цензура, а ограничения на распространение чувствительной информации, которая может влиять на безопасность военных.