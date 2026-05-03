Всесвітній день свободи преси: історія свята та призначення

Журналісти.

Всесвітній день свободи преси — міжнародна дата в системі Організації Обʼєднаних Націй, яку щороку відзначають 3 травня. Свобода преси та незалежна журналістика є ключовими для забезпечення миру, економічного відновлення, сталого розвитку та дотримання прав людини, адже вони гарантують доступ до правдивої інформації, сприяють підзвітності, відкритому діалогу та формуванню довіри.

Всесвітній день свободи преси — історія

Щорічно відзначається 3 травня з 1993 року з ініціативи представників незалежної преси країн Африки, а також схвалено ООН з питань освіти, науки й культури.

Журналісти.

Дата 3 травня обрана символічно — саме цього дня у 1991 році в столиці Намібії представники незалежних медіа африканських країн ухвалили "Віндхукську декларацію" із закликом до урядів гарантувати свободу та демократичність преси.

У документі підкреслюється, що вільні й незалежні медіа є основою будь-якого демократичного суспільства.

Призначення свята

Всесвітній день свободи преси нагадує, що журналісти мають працювати незалежно — без тиску з боку влади. Цензура, перешкоди доступу до інформації, залякування та втручання в роботу медіа становлять загрозу демократії, розвитку й безпеці суспільства.

Співробітники ЗМІ.

Сьогодні також згадують журналістів, які загинули під час виконання професійних обовʼязків.

Цей день є нагодою для суспільства підтримати медіа та зробити внесок у розвиток демократії. Він також нагадує про вдячність журналістам, які, попри ризики й тиск, продовжують шукати та поширювати правдиву інформацію.

Важливо визнавати роль ЗМІ у зміцненні демократії та ефективного управління. Саме точне й професійне інформування часто стає для суспільства інструментом протидії корупції, зловживанню владою, дискримінації та іншим глобальним проблемам.

Святкування

Ключовим заходом святкувань є вручення Всесвітньої премії ЮНЕСКО за внесок у справу вільної преси імені Гільєрмо Кано (колумбійський журналіст, який загинув у 1986 році).

Премію засновано в 1997 році. Її вручають окремим особам, організаціям або установам.

Крім того, сьогодні здійснюється оцінка свободи преси в усьому світі та проходять акції захисту засобів масової інформації від зазіхань на їхню незалежність.

Новини.LIVE розповідали про журналістів, які загинули внаслідок російської війни. Зокрема, наша редакція втратила журналіста Богдана Затулу та оператора Євгена Сакуна.

А очільник комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин зазначав, що в Україні під час війни запроваджено не класичну цензуру, а обмеження на поширення чутливої інформації, що може впливати на безпеку військових.