Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городШтабРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУВійнаМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Всесвітній день свободи преси: історія свята та призначення

Всесвітній день свободи преси: історія свята та призначення

Ua ru
Дата публікації: 3 травня 2026 08:26
Всесвітній день свободи преси: історія свята та призначення
Журналісти. Фото: Pexels

Всесвітній день свободи преси — міжнародна дата в системі Організації Обʼєднаних Націй, яку щороку відзначають 3 травня. Свобода преси та незалежна журналістика є ключовими для забезпечення миру, економічного відновлення, сталого розвитку та дотримання прав людини, адже вони гарантують доступ до правдивої інформації, сприяють підзвітності, відкритому діалогу та формуванню довіри.

Новини.LIVE розповідають, що відомо про Всесвітній день свободи преси.

Всесвітній день свободи преси — історія

Щорічно відзначається 3 травня з 1993 року з ініціативи представників незалежної преси країн Африки, а також схвалено ООН з питань освіти, науки й культури.

Всесвітній день свободи преси 3 травня
Журналісти. Фото: ООН

Дата 3 травня обрана символічно — саме цього дня у 1991 році в столиці Намібії представники незалежних медіа африканських країн ухвалили "Віндхукську декларацію" із закликом до урядів гарантувати свободу та демократичність преси.

У документі підкреслюється, що вільні й незалежні медіа є основою будь-якого демократичного суспільства.

Читайте також:

Призначення свята

Всесвітній день свободи преси нагадує, що журналісти мають працювати незалежно — без тиску з боку влади. Цензура, перешкоди доступу до інформації, залякування та втручання в роботу медіа становлять загрозу демократії, розвитку й безпеці суспільства.

Журналісти
Співробітники ЗМІ. Фото: Pexels

Сьогодні також згадують журналістів, які загинули під час виконання професійних обовʼязків

Цей день є нагодою для суспільства підтримати медіа та зробити внесок у розвиток демократії. Він також нагадує про вдячність журналістам, які, попри ризики й тиск, продовжують шукати та поширювати правдиву інформацію.

Важливо визнавати роль ЗМІ у зміцненні демократії та ефективного управління. Саме точне й професійне інформування часто стає для суспільства інструментом протидії корупції, зловживанню владою, дискримінації та іншим глобальним проблемам.

Святкування

Ключовим заходом святкувань є вручення Всесвітньої премії ЮНЕСКО за внесок у справу вільної преси імені Гільєрмо Кано (колумбійський журналіст, який загинув у 1986 році). 

Премію засновано в 1997 році. Її вручають окремим особам, організаціям або установам. 

Крім того, сьогодні здійснюється оцінка свободи преси в усьому світі та проходять акції захисту засобів масової інформації від зазіхань на їхню незалежність.

Новини.LIVE розповідали про журналістів, які загинули внаслідок російської війни. Зокрема, наша редакція втратила журналіста Богдана Затулу та оператора Євгена Сакуна.

А очільник комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин зазначав, що в Україні під час війни запроваджено не класичну цензуру, а обмеження на поширення чутливої інформації, що може впливати на безпеку військових.

журналісти ООН ЗМІ
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації