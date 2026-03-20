У Раді заявили, що Україна покращила свободу слова під час війни

Дата публікації: 20 березня 2026 08:22
Ярослав Юрчишин. Фото: facebook.com/yaroslav.yurchyshyn

Голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин заявив, що війна суттєво вдарила по свободі слова. Водночас Україна покращила свої показники та зберігає високі стандарти.

Про це Ярослав Юрчишин розповів у коментарі журналістам.

Юрчишин зазначив, що з початку повномасштабного російського вторгнення здійснено понад 800 злочинів проти журналістів, а з 2014 року — понад тисяча.

За його словами, понад сто журналістів загинули. Йдеться не лише про тих, хто взяв до рук зброї, а й цивільних. Зокрема, у російському полоні померла журналістка Вікторія Рощина.

Юрчишин каже, що війна призвела також до появи "інформаційних вакуумів" у прифронтових і окупованих регіонах, де доступ до преси обмежений. Люди змушені покладатися на інформацію в соціальних мережах.

Водночас Україна робить все, щоб зберегти свободу слова та покращити її. 

"Тому в рейтингу "Свобода слова репортерів без кордонів" Україна показує хороші показники, їх навіть покращує під час війни, що насправді унікально", — каже Юрчишин.

Захист свободи слова

Голова комітету Ради у коментарі журналістці Новини.LIVE Анастасії Жиденко повідомив, що раніше Україна ухвалила закон про медіа в рамках євроінтеграції. 

"Наш закон зараз навіть ставлять в приклад багатьом європейським країнам і наші знахідки фактично намагаються адаптувати ряд інших європейських країн і країн-кандидатів до Європейського Союзу", — каже він.

Крім того, правила роботи журналістів у зоні бойових дій розробляються у співпраці з медіа, що є нетиповим для воюючих країн.

Нагадаємо, у Донецькій області 8 лютого журналісти телеканалу "Інтер" потрапили під російський удар авіабомбами. Внаслідок атаки постраждав кореспондент.

А 16 листопада минулого року ми розповідали, що з початку повномасштабного вторгнення Росія вбила щонайменше 138 медійників

війна журналісти Україна Ярослав Юрчишин
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
